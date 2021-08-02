「聖筊兄弟」李洋、王齊麟昨天勇奪奧運羽球男雙金牌，不少民眾跪求快出周邊，也有網友提案發行「終局線上」信用卡，土銀表示，各界熱情都收到了，均會納入考量，現已規劃推出「麟洋」簽名球、海報等。

羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋7月31日奧運金牌戰，面對中國隊組合劉雨辰、李俊慧，直落2為台灣拿下本屆奧運第2金，且是奧運羽球台灣史上首金。

「麟洋」同屬土銀羽球隊，兩人奪勝後，不少客戶、網友以留言或私訊方式，向土銀詢問是否要出「麟洋」信用卡，還有網友以昨天決賽最後一球的「終局線上」、球落在場內得分的判定畫面，提案發行新信用卡，並以土銀企業標準色做設計。

李洋本人看見網友「終局線上」的卡面設計創意後，也在Instagram限時動態上分享回覆「這張信用卡好像有點特別」。

對此，土銀高層表示，一天內收到超多人來提案，有人點名「麟洋」兩人站在奧運賽場上或頒獎台上畫面的海報或是信用卡，也不少人轉貼「終局線上」信用卡提案過來，也有客戶建議祭出基金操作手續費免費優惠等，對各界的熱情提議，「都會納入考量當中」。

土銀高層透露，現在行內已正在做規劃，明天會召開創意會議，搜集各部門意見；初步規劃會印製「麟洋」海報將張貼在營業大廳，也會出簽名系列周邊，如簽名海報、簽名球及簽名球衣，發放方式則還在規劃，可能會舉辦抽獎活動或搭配數位銀行開戶。

至於網友提案的「終局線上」信用卡，土銀高層表示，也有不少人建議出一張卡面上有「麟洋」兩人的信用卡，但比起推出周邊，考量到土銀本身發卡量相對不大，發行信用卡需要做更多考量，需要進一步研議，感謝台灣民眾的熱情提議，收到的意見都會考量看看。

對此次王齊麟與李洋勇奪奧運金牌，土銀高層肯定，對好成績同感榮耀，羽球隊成立以來剛好屆滿45年，長期默默在做，資助球員訓練，也提供生活起居照料、出國比賽經費、課業輔導等，並給予比照銀行員的薪資待遇，退役後想轉戰銀行員，也會給予銀行業務專業訓練，希望鼓勵更多年輕選手投入羽球行列。（編輯：楊凱翔）1100801