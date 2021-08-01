「鞍馬王子」李智凱「銀」了，曾是李智凱碩士論文指導教授的國立體大體操隊總教練陳光輝說，體操需要模仿，李智凱高中隻身到桃園，跟著國體大年長選手訓練，讓他進步神速，加上他韌性強、智力高，終在奧運創下佳績，他也提到全能賽鞍馬項目落馬是策略擬定，高壓下嘗試難度6.7的套路，也順利抓出問題、調整最好狀態，讓他在個人賽完美演出。

陳光輝說，李智凱去年已從體大碩士班畢業，他認識李智凱已10年，他國三畢業隻身來桃園讀成功工商，在高中就跟著大學生一起訓練，承受著大學高強度的訓練，他指出技藝體操需要模仿，李智凱年輕就能跟年長的優良選手一起訓練，調適過後進步神速，是國體大給他的優勢，他也展現很強的韌性跟高智力，脫穎而出。

正好是李智凱碩士論文指導教授的陳光輝說，李的碩士論文題目是鞍馬技術跟體能分析，跟自己專長完全連結，他認為唯有了解自己，才能針對自己問題解決，透過閱讀大量文獻，量化分析知悉自己優缺點，知道優勢後全面發揮，也讓李的專項獲得長足成長。

「兩者兼備才有今天的智凱！」陳光輝說，教練林育信前端規畫更是功不可沒，在李國小的時候，以有前瞻眼光的計畫，設計未來10年的方向，師徒配合天衣無縫，才能讓「湯瑪士迴旋」動作長足發揮，他提到李智凱屬於瘦長型選手，適合支撐面積窄小的鞍馬條件，加上李自律，充分展現優勢，2017年世大運奪金幫他開一扇門，陽光灑落照耀，如今的勝利是屬於李智凱。

陳光輝認為，李智凱全能賽在拿手鞍馬項目落馬是策略性運用，他提到，決賽若以6.4分難度的鞍馬套路，不足以拿到好成績，全能決賽以難度6.7的套路挑戰，雖然壓力大，但唯有去嘗試後才知道問題在哪，雖然「落馬」，但經過2天調整，沙盤推演，果然在個人賽成功展現，顯然得到喘息，讚是好的結束。