日本電視台日劇《秘密內幕-女警的反擊》爆笑情節獲高收視肯定。（KKTV提供）

KKTV跟播中的日本電視台日劇《秘密內幕-女警的反擊》（ハコヅメ～たたかう!交番女子～）收視在日本當地開出長紅，收視率第1集獲11.3％、第2集11.7％、第3集10.8％，連續3周以2位數邁進。同時日前也獲ORICON「觀眾最滿足電視劇」7月第2周調查之首，主演的永野芽郁與戶田惠梨香展現高親和實力，獲所有年齡層女性觀眾的高滿足度評價，逗趣劇情與演技成為今夏日劇亮點。

傳接連喜訊後，上月23日主演之一的永野芽郁所屬經紀公司卻宣布她感染新冠病毒確診。劇組人員表示，永野上月20日輕度發燒與倦怠，21日一度退燒，倦怠感則不退，赴醫療機構被判定是中暑，但22日又傳發燒，PCR檢查後確診，劇組不得不作出對策。

而另一主演戶田惠梨香也因此居家隔離中，讓演員老公松坂桃李為此感擔心。雙主演無法進行拍攝，該劇獲高人氣卻因疫情陷製作危機。傳《秘》劇組正計畫全盤更改劇本以順利播出，電視台已表示，劇本若有調整，應會在第5集之後進行。

歌手跨三船 主題曲被換

日媒另透露，該劇不只運衰撞疫，連原定主題曲〈Dry Flower〉也因主唱人優里今年2月被爆腳跨三條船突然決定換曲，改為同唱片公司的milet〈Ordinary days〉。不過也有觀眾反應，〈Ordinary days〉與該劇內容風格貼切許多。