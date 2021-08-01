沒想到美國男籃這麼快就要跟上屆世界盃冠軍西班牙在東京奧運舞台上交手了！東奧男籃在1日結束所有預賽之後，透過抽籤決定的8強對戰組合也告出爐，尋求拿下奧運男籃4連霸的美國，在3日中午12點40分的8強淘汰賽對手是西班牙，雙方勢必有場惡戰。

美國男籃在2008年北京奧運、2012倫敦奧運都是金牌戰擊敗西班牙奪金，到了上屆里約奧運，美國換成在準決賽碰上西班牙，美國最後以82比76贏球，接著金牌戰96比66橫掃塞爾維亞摘金，沒想到兩隊在東京奧運提前於8強就要交手。

其實美國男籃在東京奧運一開始走得不太順利，開幕戰就以76比83不敵法國，不過隨後美國先以120比66痛宰伊朗，最後1場預賽也以119比84輕取捷克，代表他們已經逐漸找回應有狀態與默契，就看接下來的8強淘汰賽能否延續。

東京奧運男籃8強淘汰賽對戰組合除了美國出戰西班牙，另3場比賽分別由法國遭遇義大利(3日下午4點20分)、斯洛維尼亞對上德國(3日上午9點)、澳洲碰上阿根廷(3日晚上8點)，曾在先前熱身賽以83比76擊退西班牙的美國如果闖進準決賽，對手將是東奧男籃奪冠呼聲最高的澳洲。