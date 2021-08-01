李智凱父親李源泉（左）說，李智凱從小就說要進奧運，但手斷掉、腳受傷卻從不跟家人講。李母楊素秋（中）說安全比名次重要。（李忠一攝）

「鞍馬王子」李智凱今天（1日）在東京奧運鞍馬決賽中奪得銀牌，完美落地的姿態，讓李家父母喜極而泣，李父李源泉說，李智凱小時候因為不願意上體適能課，躲在垃圾桶反而被教練林育信發現柔軟度奇佳，雖然奪牌是「父親節最好的禮物。」但李母楊素秋坦言，對父母來說，名次在其次，安全才是最重要。

李智凱被發掘天分後，國中畢業後跟著教練去桃園訓練，當時楊素秋因為兒子離家，每晚都會偷偷掉淚，而李智凱從小就報喜不報憂，手斷了、腳受傷，從不跟家裡講，日前比全能賽失利，楊素秋看到時「心都揪在一起。」但不是為了名次，而是擔心兒子受傷。

李源泉因行動不便，李家人擔憂影響到生活，婉拒媒體採訪，李智凱奪牌後打電話給父親的第一句話，就是「爸爸，身體還可以接受嗎？」在李智凱的同意下，李家父母才答應媒體採訪。

李源泉坦言，當國手的爸媽真的很可憐，訓練期間一年回來沒兩個月，當上奧運選手更是一年回家沒20天，上次世大運與李智凱匆匆地在外吃水餃，就由專車載走，奧運出發前，也只能在短短的用餐時間與兒子見面。

奧運奪銀，李源泉說，從小李智凱就要說要參加奧運比賽，之前里約奧運失利，如今在東京奧運完成自己的心願──在奧運殿堂上完成所有的動作，成功挑戰自己。