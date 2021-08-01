疫情警戒期間，為了避免接觸，有效阻斷傳播鏈，民眾也大多能確實配合防疫工作指引，「在家守護台灣」。為了轉移大家的注意力，新竹市議員陳建名號召新竹市在地7組音樂人，推動「名名帶你聽好歌」企畫，嚴選7首膾炙人口流行歌，錄製cover版本，在7月期間於臉書發布。

陳建名說，即便疫情警戒降級，零星群聚感染還是層出不窮，綜觀全台疫情狀況，建議民眾週末假日還是待在家最好。透過聽好歌的企畫執行，期盼大家在家聽歌，用美妙旋律歌詞調適身心，另外，也期待能藉由這次行動，讓大家發現在地這麼多音樂人努力著，創造了新竹市豐沛的流行音樂能量。

7組音樂人包含劉維哲、成德高中松嶺吉他社社長余建佳、資深編曲、製作人蔡旭峰老師、竹塹公主賴立文、新竹市高年級生俱樂部爵士鼓、木箱鼓天王老師、HABANA樂團馬克、以及沂風室內合唱團、新竹女中合唱團指揮郭心怡老師，甚至劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程、李妍慧議員都親自獻聲相挺。

郭心怡老師於臉書分享中提到，感受到陳建名對新竹藝文工作者的關心與重視，衷心感謝讓團隊能被更多人看到。