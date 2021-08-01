吳亦凡捲入桃色風波。(圖/翻攝自吳亦凡微博)

大陸男星吳亦凡捲入桃色風波，接連爆出酒桌選妃、欺騙、誘姦未成年女性，遭北京朝陽警方通報刑事拘留，被列為強姦案的重大嫌疑人，引發外界熱議，對此，吳亦凡的美籍韓裔音樂人好友申凱文也發文抒發心情，沒想到竟遭到大批網友出征。

申凱文和吳亦凡同是南韓經紀公司SM娛樂旗下練習生，培養出革命情感，他到大陸發展也獲得吳亦凡大力支持，然而前陣子吳亦凡卻無預警取消對他的微博關注，導致網路上瘋傳2人鬧翻的消息，日前吳亦凡遭刑事拘留，申凱文敬在微博寫下：「永遠不要因為壞人而停止做一個好人。」

同一時間，申凱文也更新了IG貼文表示，「在這一刻我只能說：好人總是團結在一起，是有原因的」，讓網友瘋猜是對吳亦凡下場的感慨，申凱文因此受猛烈抨擊，網友紛紛酸他，「一樣爛。自己現在落井下石裝好人」、「目測也不是啥好貨」、「所以他想表達什麼？說了好像又沒說」等等。

事實上，吳亦凡日前又被網友踢爆對13歲少女下毒手，且他多次犯案，作案地點包括自家及各大飯店，還涉嫌使用「聽話水」、「乖乖水」、「誘惑水」等新型毒品迷昏女性，大陸公安部禁毒局官方微博因此轉發北京朝陽警局拘留吳亦凡的文章，風波有越演越烈的趨勢。