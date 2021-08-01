以色列搶在全球之先，7月開始接種新冠疫苗第3劑，但不少民眾似乎對加打第3針持保留態度。根據以色列7月26-28日所做的調查發現，已完成2劑疫苗接種人士中，僅52％有加打第3劑的意願，其中長者接種疫苗意願較高。調查也發現，大部分以色列家長不願小孩接種新冠疫苗，僅23％家長明確表示會讓孩子接種。

以色列赫茲利亞跨學科研究中心（Interdisciplinary Center）客座教授格林斯坦魏斯（Michal Grinstein-Weiss）公開7月26至28日期間進行的調查結果，發現已完成疫苗接種人士中只有52％願意接種加強劑。其中60歲以下人士願意接種比率為47％，而60歲或以上人士則有67％表示願意接種。

相較首劑疫苗接種，數據顯示民眾接種意願大幅下降，這讓格林斯坦魏斯感到意外。

另外，調查同時訪問5至11歲兒童家長，是否願意讓小孩接種疫苗。結果發現57％家長不會讓孩子接種，只有23％明確表示會讓孩子接種，剩下23％尚未決定。調查指出，衛生官員還不清楚疫苗長期影響，所以家長對是否讓孩子接種仍抱疑慮。