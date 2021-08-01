美國海軍近日在南海又有新動作，一艘瀕海戰鬥艦和一艘驅逐艦首次在南海組成「水面行動群」，進行了水面作戰、水雷對抗、反潛作戰等作戰行動演練，還出動了艦載機投放無人潛航器。

《環球時報》引述美國太平洋艦隊消息稱，美海軍第7艦隊的塔爾薩號(USS Tulsa)瀕海戰鬥艦、吉德號(USS Kidd)驅逐艦以及來自第7艦隊司令部機動排爆第5小隊組成了水面行動群（surface action group SAG）在南海開展行動。

美軍以艦載直升機在南海施放無人潛航器。（圖／美國海軍)

美國太平洋艦隊宣稱，這一水面行動群的組建標誌著在部署中的美國海軍艦隊指揮官能夠在天上、水面和水下全方位地執行海上作戰行動。

美軍太平洋艦隊表示，這個水面行動群進行了水面作戰、水雷對抗、反潛作戰等多項作戰能力的演練。從太平洋艦隊公佈的演練現場畫面，可以看到美軍出動了MH-60S和MH-60R艦載直升機，向海裡投放和回收了劍魚無人潛航器。太平洋艦隊表示，當這些美軍艦船和部隊開展聯合行動時，能夠提升美軍的綜合作戰能力和殺傷力。

報導指出，Mk18 Mod1 劍魚是由美國海軍研發的無人潛航器，基於REMUS 100民用潛航器研發，能夠以高達5節的速度潛航，最大下潛深度100米。這種潛航器配備了水溫、海水濁度感測器、側掃聲納和下視相機，能夠執行水下偵察、勘探以及水雷偵測識別和定位。

最近美軍艦船在南海活動頻繁，最近包括美國海軍的平克尼號(USS Pinckney)驅逐艦與班福德號(USS Benfold) 驅逐艦都在南海航行期間開展各種演練。班福德號驅逐艦還曾進入西沙海域，解放軍南部戰區聲稱組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離，並譴責美軍的在南海製造安全風險，敦促美方立即停止此類挑釁行為。