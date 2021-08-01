國內展開疫苗施打已有一段時間，但因供貨吃緊，現有的117萬劑AZ疫苗即將用完，而300多萬人單選莫德納疫苗，如今卻苦等不到。前民進黨立委沈富雄表示，蔡政府在疫苗政策上搞得烏煙瘴氣，顯示這個團隊的各執行單位可說非常無能，才搞得天怒人怨。

沈富雄7月30日在政論節目《少康戰情室》中表示，現在國內面對的問題，就是疫苗，疫苗比起疫情來說，處理起來較簡單，因為疫情是對付病毒，是難以捉摸的，但是疫苗卻都是人為的問題。至於為什麼疫苗問題會搞得烏煙瘴氣？沈富雄對此直言，表示這個團隊，中央地方都一樣，連這麼簡單的事情，也做不來，各執行單位可說是非常無能，才搞得天怒人怨。

沈富雄接著表示，如果由他來處理疫苗問題，那非常簡單，條理要清楚、消息要每天滾動，大家一眼就能看到，輪到自己施打疫苗了沒？如果去預約登記，會施打到什麼疫苗？民眾若願意，就去施打疫苗；若不願意，不去施打疫苗就好了，有這麼難嗎？

主持人趙少康則指出，上面無能，下面用的會是更無能的人。通常上面的人很天縱英明，所用的人會是強將手下無弱兵；若是弱將，當然用弱兵，但如果是弱將，也用不了能幹的人；能幹的人，也不能被他所用，況且他也不會用，因為用了更會凸顯他的無能，結果就用了越來越差的人。