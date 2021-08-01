網紅周揚青與羅志祥分手1年多，最近上綜藝節目《女兒們的戀愛》公開戀情與百億富二代羅昊交往2個月，在節目中兩人甜蜜放閃，並在社群上感謝大家的祝福，卻遭到民眾的留言攻擊，她謙虛地回應對方，讓大家看到她的風度。

周揚青在節目播出後，昨(31日)在微博上發文: 「我原來承載著這麼多人的祝福，和他們所希望的幸福，何德何能！」讓她相當感動，收到許多人的祝福，也向所有喜愛她的粉絲說: 「請你們原諒我之前，沒有告訴你們要上節目和戀愛的事。」卻有不少網友們留言酸她。

周揚青在節目中，與男友羅昊同框放閃。(圖/微博)

羅昊面對鏡頭相當緊張。(圖/微博)

有1名網友留言痛批寫下: 「你們能不能別一天天整熱搜，這個時候誰關心妳談戀愛？奧運健兒努力四年，才有這一次出頭露面的機會，麻煩你們讓讓行嗎？」周揚青也回應對方: 「呃……這熱搜不是我整的，但影響你看奧運實在不好意思。」這樣謙虛的回覆，展現出她的高情商。

面對網友的留言痛批，周揚青回應對方。(圖/微博)

周揚青與富二代羅昊正在交往中，羅昊在節目中提到周揚青: 「周揚青是一個特別善良，特別可愛的女孩，對她是一見鍾情，所以就盡全力去追求對方，相信有一天，可以打動到對方。」周揚青覺得對方是一位心思很細膩的男生，會記得你所說的每一句話，最重要對方的價值觀和自己很相近，讓外界非常祝福他們的戀情。