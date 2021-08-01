台灣羽球好手王齊麟、李洋昨晚在東京奧運羽球男子雙打項項目中奪下金牌，基隆高中校長鐘定先表示，將計畫舉辦市區遊行，為他們喝采。

鐘定先說，將會頒發「基中傑出校友」給李洋，但是他更希望能夠讓周天成、李洋、麟洋配的教練陳宏麟，戴資穎的教練賴建誠與基中教練鄭永成夫婦一起車隊遊行，接受民眾英雄式的歡呼。

基隆市長林右昌表示，他非常認同基中校長鍾定先的想法，市府將與基隆高中一起全力規畫「向英雄致敬車隊遊行」活動，感謝選手與教練長期以來的辛苦付出，今日才能在世界體育最高殿堂為國爭光，所有經費由市府負責。

林右昌進一步指出，東奧羽球男雙金牌戰，是一場超水準的比賽，他與國人一樣緊盯比賽緊張不已，他要恭喜李洋、王齊麟除了為自己圓夢，更在奧運殿堂為國爭光，相信所有國人與他一樣，對於他們首戰吞敗卻不放棄，接續逆轉賽局，運動家精神非常值得學習；對於「台灣羽球一哥」周天成惜敗8強止步，他說，「小天」已經盡力，真的很棒，希望他們在2024奧運能再接再厲。