官員說，阿富汗東部努里斯坦省(Nurestan)發生的洪水，已造成 113人死亡，另有數十人失踪。

半島電視台(Aljazeera)報導，星期三，在首都喀布爾東北方約 200 公里，偏遠、被塔利班控制的省份，發生了連續大雨，大雨造成山洪爆發，淹沒了卡姆德什(Kamdesh )村鎮，當地災情頗為嚴重，救援行動仍在進行中。

阿富汗國家災害管理局 (ANDMA) 發言人薩爾比(Abdul Samai Zarbi)說，170 多所房屋被土石流「部分或完全摧毀」，影響大約 300多戶家庭。

已知受傷人數為34 人，但薩爾比指出，數字隨時都可能會發生變化。

救災部門稱，洪水還摧毀了該地區的一座主要橋樑，造成交通斷絕，無法為受災區域提供食物、臨時住所和醫療協助，再加上當地被塔利班控制，政府救援部門更難進入。

阿富汗國家災害管理部發言人塔米姆·阿齊米(Tamim Azimi)告訴法新社說：「不幸的是，因為該地區在塔利班的控制之下，我們無法向該地區派遣我們的救援隊。」

至於阿富汗的紅新月會調查小組，已前往該地區評估損失和所需要的支援，同時聯合國救援單位也試圖進入該地區以提供援助，包括清潔飲用水。

自5月初美國部隊開始撤出阿富汗，塔利班迅速擴張，佔領了大片農村領土與關鍵的交通點。然而「奪江山易，治江山難」，這場災情對塔利班來說，將是「一次真正的考驗」，如果他們選擇繼續留在那裡，那麼他們必須負起相應的責任，否則僅靠暴力奪權，也只是用恐懼在支配人民。

阿富汗山谷錯縱，植披少，季節性雨季來臨時，雨水經常造成山洪，破壞房屋、農田和公共基礎設施。僅是去年，3 個省份的山洪暴發就造成 150 多人死亡。

據聯合國稱，數十年的戰亂與衝突，加上環境惡化，導致阿富汗越來越容易受到自然災害的影響，每年有 20萬人因此必須遷徙。