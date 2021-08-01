「世界球后」戴資穎在1日羽球女單金牌戰碰上中國大陸好手陳雨菲，首局雖先以18比21，但小戴在第2局以21比19扳回一城，但第3局仍以18:21落敗，無緣金牌。對此，國民黨黨立委許淑華PO了一張圖，並忍不住喊，「謝謝你們帶來的美好，台灣因你們而偉大」，貼文PO出後，迅速吸引3千多人按讚。

國民黨立委許淑華。（圖／摘自許淑華臉書）

首局戴資穎先打出一波4比2攻勢，雖然一度被對手連拿4分逆轉，但小戴很快回穩，回敬一波5比0攻勢反超，但領先優勢遲遲無法擴大，雙方在後半段互相拉鋸，但在17平後，陳雨菲以一波4比1攻勢先下一城。

國民黨立委許淑華，臉書PO圖卡，感謝為台灣奪奧運獎牌的中華隊選手。（圖／摘自許淑華臉書）

次局雙方持續拉鋸，互有領先，在6比6後陳雨菲連拿4分要回領先，但戴資穎先追回2分後，因回球出界讓對手取得11比8的領先來到技術暫停。重回賽場後，戴資穎連追2分來到1分差，再以一波6比3的攻勢逆轉，以21比19扳回一城。

決勝局戴資穎先拿下1分，但卻發生過多失誤，讓對手打出一波9比2攻勢，陷入3比10落後，不過小戴努力追趕，先追到14比15、1分差時又被對手連拿3分，在17比20後雖化解1個金牌點，最後仍因小球未過落敗。

許淑華1日在臉書發文表示，「謝謝你們帶來的美好，恭喜你們贏得榮耀，台灣因你們而偉大」。