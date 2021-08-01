重機慘摔滑進彎道波及水手服正妹 膝蓋爆血網狂喊心疼（取自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

新北市新店區一處山路今（1）日發生1起重機自摔滑進彎道後，衝向路邊整排機車的事故，造成至少3輛重機接連倒；事故影片公開後，網友發現首位遭撞的騎士疑似是名高中生，路邊還有1名身穿水手服、百褶裙的少女，該少女疑似也遭波及、膝蓋受傷，網友則留言「亮點其實是高中妹子」、「只有我注意水手服嗎？」

1名網友在臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」張貼3段影片，影片中幾名重機車友停在馬路旁休憩聊天，突然遭到1輛疑似自摔後一路打滑的機車直接衝進彎道撞上，當場造成路邊一整排機車倒翻，自摔的車主還倒在地上引起眾人圍觀，其中首位遭撞的機車騎士身穿制服，疑似是名學生。

網友發現首位遭撞的騎士疑似是名高中生，路邊還有1名身穿水手服、百褶裙的少女，該少女疑似也遭波及、膝蓋受傷。（翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

重機慘摔滑進彎道波及水手服正妹 膝蓋爆血網狂喊心疼（取自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

不過有趣的是，許多網友發現第3段影片中，路邊一整排機車騎士與民眾當中有1名女子身穿高中水手服，紛紛留言「只有我注意這個水手服嗎」、「這裡沒停頓一下只能給差評了」、「第三部有學生妹」、「亮點其實是1個高中妹子」、「我只看到百褶裙」；而留言中疑似女子本人也現身說「學校短裙無敵了吧」、「檔車女孩」。

其他網友則留言說，「暑期以及假日，山上眾多猴子出沒，請各位審慎評估是否上山賭人生」、「那條彎這麼多年還有人敢停出彎口喔」、「一降級猴子又開始群聚了」、「他擋掉很多傷害了，稱職的坦克」、「一堆人停在彎道路邊不知道幹嘛 笑死」、「那邊是追焦彎，機車不應該停在那邊，大家都想耍帥」。