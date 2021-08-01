林昀儒出戰德國選手，最終以3:4落敗，無緣銅牌。（圖／季志翔攝）

合庫選手代表隊（圖／合庫提供）

「小戴」戴資穎今（1日）晚在奧運羽球女單決賽中，與大陸一姐陳雨菲力拚3盤落敗，摘下一面銀牌，寫下台灣羽球女單奧運最佳成績。有網友眼尖發現，包括戴資穎在內，「桌球教父」莊智淵、「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，背後都有同一個「神秘組織」砸錢培養，那就是合作金庫。

戴資穎惜敗陳雨菲坐收銀牌 仍創奧運羽球女單最佳成績

有網友在PTT發文，「看到我們中華健兒在羽球桌球比賽揮灑汗水的樣子，令人熱血沸騰呀，看到球員的球衣上面的贊助商都有合作金庫的字樣，沒有合作金庫長期提供資源跟贊助選手的八卦呀～感覺比國家機構更強呢～」。

眾多網友紛紛回應：「一日球迷齁」、「合庫有贊助很多運動啊 第一天看運動嗎」、「合庫台電土銀都有在培養球隊」、「蠻多選手都是」、「合庫贊助一直很多」、「小戴她算合庫的員工唷，嚴格說起來」、「陳靜還在合庫上過班呢，早上上班，下午練球」。

這次參與東京奧運的合庫教練、選手共有10位之多，由合庫教練團羽球隊教練蔡佳欣帶領「世界球后」戴資穎，以及「台灣一哥」周天成、王子維，桌球隊教練許榮展、蔣澎龍帶領桌球名將莊智淵、陳建安以及「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜參賽，個個都有精彩表現。

而桌球選手林昀儒雖然東京奧運桌球銅牌戰中僅奪得第4名，但是合庫認為他表現出色，高超球技、沉穩表現，深深吸引全球目光，即便未能替我國奪下銅牌，但仍追平奧運桌球男子單打史上的最佳成績，決定加碼林昀儒獎金，不僅營養費加碼到5萬元，為期2年，總獎金更近150萬元。