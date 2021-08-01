對於李洋、王齊麟奪得東京奧運羽毛球男子雙打金牌，戶籍仍在金門的資深媒體人董智森表示，李洋是金門人，「昨天我們整個金門都沸騰」；另外，「東奧正名」已經被公投否決，民進黨打算東山再起，這些對選手沒幫助的人，現在又來蹭選手，讓人覺得「這種行為怎做得出來？」

董智森1日在TVBS《新聞大白話》說，「昨天我們整個金門都沸騰」，李氏宗親在電視機前面包圍滿滿的，每個人都去加油，這是金門第一次獲得金牌，大家看了非常高興，第一次聽到國旗歌這麼好聽，眼淚都流下來，太感動了！

對於民進黨發言人周江杰稱，「我們的選手出國，幫選手喊台灣隊加油是很正常也自然的事情，國民黨連台灣都講不出口或不想講，令人費解」。董智森指出，這種言論看了很生氣。

董智森強調，今天誰不是為了「中華台北」而戰？張忠謀出席亞太經合會（APEC）也說，「中華台北能夠協助，我們也願意、並準備好以自身的知識與經驗提供協助，但也和其他許多APEC成員一樣，需要儘快取得更多疫苗。」

董智森認為，張忠謀也是說中華台北，我們對外當然是說中華隊，民進黨過去要搞「東奧正名」，已經被公投否決，民進黨打算東山再起，對選手來講非常不公平，選手就是要有國際場合比賽，但民進黨做一些小動作，讓選手很為難。

董智森氣憤指出，東奧正名沒過，選手可以安心比賽，現在奪牌後，過去罵的人又回來擁抱。這些選手替我們揚眉吐氣，摒除國內烏煙瘴氣的政治人物，這些對選手沒幫助的人，現在又來蹭選手，讓人覺得「這種行為怎做得出來？」