2日中華隊賽程。（圖取自教育部臉書）

東京奧運賽程進入尾聲，明天台灣選手僅有桌球女團賽事，女團今天16強擊敗美國隊，明天8強賽將碰上地主日本隊、力爭4強門票，桌球男團8強賽則將於3日登場。

東京奧運台灣今天進帳3面獎牌，獎牌數達到10面，包括羽球、柔道、體操、高球都是首度在奧運舞台拿下獎牌。

台灣好手林昀儒、鄭怡靜此次在桌球混雙賽事拿下台灣睽違21年的獎牌（銅牌），也是首面純本土選手拿下的獎牌；林昀儒在男子單打一路闖進銅牌戰，最後不敵德國選手、無緣獎牌，第4名也追平奧運桌球男單最佳成績。

桌球團體賽事今天登場，女團由陳思羽、鄭先知在第1點女雙奪勝，桌球一姐鄭怡靜隨後在第2點女單直落三取勝，加上陳思羽在第3點女單突圍，聯手以3比0擊敗美國隊，8強門票到手。

明天台灣選手唯一的比賽為桌球女團8強賽事，將與地主日本隊交手，日本隊今天與匈牙利交手，第一點由石川佳純、平野美宇搭配女雙，接著伊藤美誠、平野美宇女單依序上場，以3比0拿勝晉級8強。

男團今天由莊智淵、陳建安在第1點雙打搶勝後，林昀儒、莊智淵接力單打獲勝，以3比0擊敗克羅埃西亞、挺進8強，8強賽則於3日登場，對手是德國隊。（編輯：方沛清）1100801