「鞍馬王子」李智凱今天在東京奧運體操鞍馬項目勇奪銀牌，贏過日本有「不失誤男人」之稱的銅牌得主萱和磨。日本電視轉播的體操評論員大讚李智凱「開腿太迷人」。

25歲的李智凱今晚在東京的有明體操競技場以拿手的「湯瑪士迴旋」在東京奧運體操鞍馬項目摘下銀牌。「湯瑪士迴旋」特色是張開腿旋轉，難度比併腿高。

日本TBS電視台在轉播體操鞍馬項目，評論員看著李智凱上馬、迴旋、下馬的動作邊說實在很精彩，下馬也很穩。後來在李智凱確定奪銀之後，評論員強調，這是台灣體操史上首面奧運獎牌，這面獎牌的意義很大，並且說「李智凱的開腿實在太迷人了。」

24歲的日本選手萱和磨首度出賽奧運，今晚在東京奧運體操鞍馬項目奪下銅牌，是日本在這項目時隔17年奪牌。上一次是2004年雅典奧運日本選手鹿島丈博奪銅。

萱在日本體操界屬全能型的選手，擁有「不失誤男人」的美譽，他身為本屆奧運體操男團團長，日前率領團隊奪銀。

他今天在體操鞍馬項目奪銅之後接受媒體採訪時表示，出賽前就知這場比賽的水準相當高，但不管別人如何，自己只專注自己的表現，能奪銅牌感到很高興。

萱說：「不過，我還是想奪金牌，經過今天的比賽，我還是這麼想。」

他說，這次原本就實力來說，處於不知能否奪牌的情況，但他堅信只要不放棄，絕對會有什麼發生的，今天能勇於挑戰，上場比賽，實在很想自我褒獎一番。

他表示，體操男團奪銀、今天他個人奪銅，這面銅牌是瞄準3年後巴黎奧運的開始，他還是想奪金牌，為了3年後奪金牌，今天就要開始練習。（編輯：林憬屏）1100801