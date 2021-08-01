羽球世界球后「小戴」戴資穎今晚東奧金牌戰不敵中國一姐陳雨菲，但仍拿下銀牌。副總統賴清德表示，戴資穎用行動讓台灣被看見，是我們心中的金牌「台灣，因妳而榮耀」。

戴資穎與陳雨菲的金牌戰，在鏖戰三局後，戴資穎不敵對手，但仍拿下我國奧運羽球女單史上第一面銀牌，也是我國羽球繼男雙「麟洋配」摘金後，連續兩天拿下2面獎牌！

賴清德表示，「謝謝資穎，帶給台灣的驕傲和感動！」他說，每一次出手，每一拍回擊，都觸及所有國人同胞的心。「謝謝資穎，再次把台灣運動員的實力、精神帶上世界的頂峰，創紀錄奪下羽球女單銀牌」。

戴資穎曾經說過「讓台灣被世界看見，是一件很美好的事情」，賴清德表示，今晚，她再次用行動證明她的話。因爲永不放棄而耀眼奪目，因為奮戰不懈更讓人感動不捨，「台灣，因妳而榮耀」。

他說，這一路走來，笑的真誠、哭的真心，再多的掌聲都不夠，「謝謝妳帶給國人的感動！」「妳是我們心中的金牌」。