中央氣象局發布豪雨特報，西南風偏強及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今（1日）晚至明（２日）高雄市及屏東縣山區仍有局部大雨或豪雨，台中、南投及雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局表示，大低壓帶持續影響，本周天氣仍不穩定，中南部容易有局部大雨或豪雨，瞬間大雨累積雨量恐致災，北部地區、各地山區有局部短暫陣雨或雷雨，午後易有大雷雨，東半部也有不定時降雨；此外，大低壓帶中可能孕育熱帶性低氣壓、颱風等系統。

西南氣流導致豪雨狂炸 氣象局最新說明｜2021.08.01

氣象局表示，明(2日)在較強的西南風及低壓帶影響下，天氣依舊不穩定，易有短延時強降雨；中南部地區仍有局部大雨或豪雨的機率，南台灣還是有陣雨跟雷雨，降雨時間偏多，中部地區則稍緩，有短暫陣雨或雷雨，空檔較今日多，北部及其餘山區可能出現局部大雨或豪雨，各地高溫在29至33度間，沒下雨時較為悶熱。

豪雨特報。(圖/氣象局)

低壓帶加西南風影響，本周中南部仍有大雨。(圖/氣象局)

周二至下周日(3日至8日)西南風偏強及低壓帶影響，南部地區出現陣雨或雷雨的機率仍高，中部地區則是短暫陣雨或雷雨，中南部地區有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區降雨較局部，但也有短暫陣雨或雷雨出現；北部地區及其他山區午後也有局部大雨或豪雨發生的機率。

1至2日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣象粉專《台灣颱風論壇》指出，華南沿海低壓渦漩發展的訊號很穩定，只差規模大小跟走向，也會決定之後的降雨型態，周三(4日)起南海北部的低壓動態將是關鍵，氣象局表示，大低壓帶內易有熱帶系統發展，但發展位置、時間及強度有不確定性，是否對台灣附近天氣造成影響仍有待觀察。