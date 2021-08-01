「世界球后」戴資穎1日東奧羽球女子單打金牌戰，對戰大陸一姐陳雨菲，力拚台灣羽球女單首面奧運金牌，但小戴最終無緣逆轉，摘下銀牌飲恨；戴資穎爸爸戴楠凱賽後受訪直言，對手表現很好，很多死球都救起來，逼迫小戴失誤多，整場給小戴打99分。

雙方首局戰況相當激烈，雖互有超前比數，但小戴最後殺球出局，以18比21丟掉第一局，小戴在第2局改變戰術，以21比19扳回一城，戴爸和加油團緊盯螢幕，面顯緊張也不斷集氣大喊「戴資穎加油！」在得分時為她大力鼓掌，失分則是替她感到可惜，狂喊逆轉勝。

到了第3局關鍵局，小戴雖兩度將差距縮小到2分差，但陳雨菲戰術展現出眾，也讓戴資穎無力回天，以18比21輸掉第3局，小戴雖無法奪金，但拿下奧運銀牌仍創歷屆女單最佳成績。戴爸面對賽事結果，他說比賽有輸有贏，若拿金牌就是滿分，摘下銀牌給她打了99分。

戴資穎今年初曾在IG分享自己的新刺青，她透露自己身上有3個刺青，其中1個位在左手腕側邊，不過，戴爸其實一直都不喜歡刺青，這個刺青為了取得爸爸同意，戴資穎當初還和媽媽合力說服。對此，戴爸賽前受訪說，「她有段時間比較低潮，運動好幾年會覺得有點消極，透過媽媽說想刺我的生肖蛇」，戴爸得意地說，「相信自己」是我寫的。

此外，看到戴資穎身上傷痕，戴爸指出，這幾天比賽戴資穎都有撲身救球，都有瘀青或磨傷，但防護員都會處理，比賽都會這樣啦。至於小戴3年後是否再戰奧運，戴爸說，這段時間還很長，會有怎樣變化也不知道，但還是要看小戴的狀況與規劃，最後鞠躬謝謝大家。