2021 IRF高峰會，大會主席Sam Brownback大使。（翻攝畫面）

國家人權委員會8月1日成立滿周年，監察院新增上億元預算，究竟成績如何？人權侵害案件平反了多少？8月1日下午四時播出的全民公審線上直播節目(https：／／youtu.be／EVx3V-OlzfU)，邀曾任總統府人權諮詢委員的中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰及旅美華僑共同探討。黃俊杰指出，太極門案絕對是指標性人權案件，更是國家人權委員會不能迴避的議題，要盡早處理。

黃俊杰指出，今年新增國家人權委員會1.2億預算，然而監察院卻在去年底撤回了國家人權委員會職權行使法，這與人民期待有落差。監察院已依職權調查太極門案，認為此案構成侵害人權，就必須依照國家人權委員會組織法進行後續處理及救濟。太極門的修行道館預定地被違法拍賣涉及兩公約保障的文化、信仰、宗教自由權，盼政府能盡早處理。

監察院長陳菊在監察院90周年記者會表示，以成為國家良心為理念，在國際上，將尋求成為國際人權組織觀察員角色，進而提升為正式會員國，共同促進人權。

但主持人徐小姐說，然而曾參與雪梨奧運及世大運的「台灣之光」氣功武術修行團體太極門，卻飽受稅務假案迫害25年。雖然監察院3度調查，最高法院也判決確定無罪、無欠稅，但去年太極門師徒修行道場預定地竟被違法拍賣收歸國有。近日在美國華府舉辦的2021年國際宗教自由高峰會(IRF)，各國人士非常驚訝，台灣是亞洲民主燈塔，竟然發生太極門人權迫害案。

太極門案的報導，短短17天內有200多國網路媒體平台轉載分享，引起國際間廣泛關注。監察院在2002年調查報告詳列侯寬仁檢察官偵辦太極門案涉犯8項重大違法，並移送法務部從嚴究責議處，太極門案也被監察院列為重大人權保障案件；2009年監察院再度發出調查報告，詳列國稅局於太極門稅案之稽徵有7項重大違法。監察院第3次的糾正還指出法務部沒有懲處侯寬仁，已經衝撞台灣憲政體制。

然而，太極門案依然沒有獲得平反，侯寬仁不僅沒被究責議處，反而升任法務部廉政署副署長，無中生有的稅單更變成違法拍賣、強搶民產的依據。

主持人徐小姐更指出，2010年立法院公聽會上，財政部公開同意在2個月內終結太極門冤稅案件，但卻違背承諾至今仍未解決。2020年8月21日，太極門師徒修行道場預定地被違法拍賣並收歸國有。

旅美資深營運經理Alan Shih則提到，2021年國際宗教自由高峰會(IRF)期間舉辦的「攸關正義的問題：太極門案」研討會中，美國天普大學法學教授肯尼斯·雅各布森表示，美國是三權分立，但台灣多了一個監察權，這是很好的制度，可是監察院就太極門案依職權調查了，也發現有違法事證，但結果呢？「Nothing happened！」

肯尼斯教授呼籲台灣領導人做對的事永遠不嫌遲，要糾正過去的錯誤。而且IRF高峰會主席Sam Brownback親自到場並表示：「我們指責政府，是因為我們相信政府的作用是保護一個人與生俱來為自己的靈魂選擇道路與未來的權利」、「政府應該做的就是保障人們和平地實踐個人信仰的權利」。

Alan Shih表示，他曾寫信向陳菊陳情，沒多久收到陳菊的回覆，信中要他再提供一些資料。「我滿懷欣喜與希望地把資料準備好回傳給監察院，沒想到一等就等到今天！」Alan Shih認為，太極門案其實很簡單，監察院只要落實之前的調查報告，平反冤案，恢復太極門名譽，歸還太極門土地。

旅美華僑Pamela Chen指出，太極門案件也是《寒冬》深入報導並關注的案件，共有40幾篇文獻在探討，《寒冬》雜誌總編輯曾在國際論壇中說：「我們所有人都應該支持太極門，宗教信仰自由是爭取自由、正義的抗爭，就是法律之前人人平等的抗爭！」Pamela以海外僑民的心情，期待陳菊院長、小英總統，此生手握政治的力量，能做良心一番事業，不負人民所託，因維護人權留名青史。

直播節目的與會人士都認為，成立國家人權委員會，政府、人民及國際都寄予殷切期望，人民盼政府要積極作為，解決太極門冤案，歸還太極門修行聖地。