戴資穎惜敗陳雨菲坐收銀牌 仍創奧運羽球女單最佳成績

「世界球后」戴資穎1日在東奧羽球女子單打金牌戰出戰大陸選手陳雨菲，可惜激戰81分鐘後不敵陳雨菲奪下銀牌，但也寫下台灣羽球女單奧運最佳成績。對此，國民黨立委蔣萬安表示，無論如何，戴資穎都是大家心中的第一名，「世界球后無可取戴」。

蔣萬安1日晚間在臉書上表示，位列大會第2種子的戴資穎，小組賽3戰未失1局，以3連勝挺進女單8強，8強以2比1驚險拍落泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），4強再以2比0力退印度女將辛度挺進金牌戰，不論輸贏，都已改寫她自己的奧運最佳成績。

蔣萬安指出，戴資穎堅持奮戰到最後一刻奪下銀牌，中華隊今天火力全開獎牌連發，「紀錄就是用來打破的！！！」他更直言，「世界球后無可取戴！！戴資穎成功獲得羽球女單銀牌！不管怎樣你都是我們心中的第一名，謝謝妳在奧運舞台上不斷突破自我」，相信自己，永不放棄，這份信念我們永遠不會忘記。

同時，蔣萬安也對拿下體操銀牌的李智凱、獲得高爾夫球銅牌的潘政琮，以及確定也能拿到銅牌的女子拳擊選手黃筱雯送上祝賀，而他也坦言，雖然賽事已經過半，這屆選手的表現真的超級亮眼，他們不斷超越自我、發揮潛能，成功做到「更快、更高、更強」也讓觀戰的我們更加團結，我們會為你們加油到最後一刻！