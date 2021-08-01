今天是東京奧運不含開幕日的第九天，許多賽事都來到後半段，但田徑項目在這一兩天才正式展開，也算大會的壓軸好戲，世界各國好手都準備在田徑場展開激烈廝殺，而在田徑場上每位選手都追求極致、超越自己，所以常常會看到世界紀錄被打破。

WHAT A FINISH!



Su Bingtian runs a 9.83 to win semifinal three in the men's 100m. #TokyoOlympics pic.twitter.com/C1hxDUNqUB — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) August 1 2021

而今天又有一項世界紀錄誕生，大陸短跑好手蘇炳添在男子100公尺短跑以9秒83成績拿下小組第一成功晉級決賽，9秒83的超快成績也破了亞洲紀錄，更成首位進軍奧運決賽的亞洲、大陸好手，不管他之後的成績如何，此時此刻他都成為亞洲的驕傲！

身為當今大陸短跑界的領軍人物，32歲的蘇炳添一直在努力挑戰自己，想試圖創造屬於亞洲和大陸的奇蹟，他說：「我想把我能做的、該做的、可以做的都做好，我還想要有一顆堅持的心。」言語中透露他的心理素質及好勝心有多強大，突破紀錄或許是遲早的事！

其實在這場必賽前蘇炳添在東京初登場早就紅遍社群網站，前一天的小組賽中蘇炳添跑出10秒05的成績，以小组第2的身份挺進下一輪比賽，值得一提的是在這場比賽裡，他在最後30公尺竟放慢速度「轉頭」看其他選手，此舉遭到網友議論紛紛。

可惜在稍早進行的最終決戰裡，蘇炳添跑出9秒98排第6名，未能奪下獎牌，義大利選手雅各布斯(Marcell Jacobs)後來居上拿下金牌，這也是義大利史上第1面男子100公尺獎牌，他在前30公尺僅排中段班，但後半段爆發力驚人，時速最快達43.3公里(秒速約12.02公尺)，最後以0.04秒些微差距擊敗其他好手。