東京奧運賽事如火如荼進行中，中華隊屢傳捷報，已經成為歷屆以來獎牌數最多的一次，讓全國人民熱血沸騰，連藝人都忍不住發文為選手們加油歡呼，然而卻有網友發現，有許多大咖藝人都悶不吭聲，忍不住狠酸：「很多都消失沒說恭喜了，是不是怕了」。

一名網友在論壇PTT發文表示，「現在大陸酸民直指羽球選手貼國旗是台獨，鋼刷一下前幾天有蹭奧運的藝人，很多都消失沒說恭喜，是不是怕了？」貼文一出立刻引發熱議，網友紛紛狠酸，「人民幣的力量」、「人民幣比較香，不用勉強人家啊」、「本來就不可能在微博說恭喜吧！」

網友在PTT發文質疑很多台灣藝人都沒有發文為選手歡呼。(圖/翻攝自PTT)

然而也有網友反駁：「我明明看到一堆，連小S都有」、「有啊一堆，黃子佼都哭了」、「彭佳慧、趙傳有啊！」、「黑人每天都有貼啊！」，更有網友認為原PO的思想太偏激，「思想審查開始？我記得我們是民主國家？」、「原PO學小粉紅言論審查喔！」、「奇怪耶！發了要被說蹭，不發又要靠杯」。

事實上，奧運每場賽事都受到藝人們高度關注，包括小Ｓ、黑人、蔡依林、黃子佼、李千那、炎亞綸、曾寶儀、宥勝、陳漢典、藍心湄、陳美鳳、王少偉等多位藝人都沒有缺席，陸續在社群平台恭喜得獎選手。