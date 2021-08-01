義大利跑將拉蒙特‧馬塞爾·雅各布 (Lamont Marcell Jacobs)在男子100公尺短跑項目上，以百公尺9.8秒的成績，成為新一代飛毛腿。

雅各布在今天之前，在田徑界其實並不出名， 然而雅各布卻在東京打破了著名牙買加跑將博爾特(Usain St Leo Bolt)，在2016年里約奧運創下的百公尺9.81秒紀錄。

雅各布一舉跑出百公尺徑賽金牌，興奮地拿著義大利國旗歡呼。(圖/路透社)

雅各布是在2019年世界田徑錦標賽上取得奧運資格，當時他的成績是百公尺10.20秒，不算差但也不突出，而今天卻打破了他個人最好的成績，也為義大利摘下奧運成色最足的田徑賽金牌。

獲勝後，他興高采烈地擁抱了他的隊友，跳高運動員詹馬爾科·坦貝里(Gianmarco Tamberi)。

雅各布父親是非裔美國人，母親是義大利人，他出生在美國，但在他一個月大時，隨母親搬到了歐洲。他的主要母語是義大利語，英語已不太流利。

雅各布賽後表示「在田徑場上得名，是我從小的夢想。但是我還從沒想過，我能在博爾特之後，贏得奧運金牌。今晚我一定睡不著，我到現在還不敢相信。」

其他獎牌獲得者也各自打破了他們的個人記錄。來自德州州聖安東尼奧市的 26 歲美國選手 凱爾利(Fred Kerley)， 以 9.84 秒的成績獲得銀牌，加拿大選手拿大葛拉斯（Andre De Grasse）則以9秒89拿到銅牌。

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