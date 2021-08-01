Delta變種病毒席捲全球，美國近期疫情死灰復燃，近期每日新增確診數一度來到15萬例，知名投資顧問機構古根漢（Guggenheim Partners）投資長麥納德（Scott Minerd）警告，疫情恐將迫使美國再度封鎖，屆時市場情緒可能受到動搖，進而牽動美股在夏季稍晚時迎來沉重的賣壓，所以現在就是獲利了結、出脫的好時機。

《商業內幕》報導，麥納德在報告中指出，Delta變種病毒的蔓延、經濟成長趨緩和市場估值過高，這些都是高風險信號，投資人應該盡早為降低風險做打算，而如今股市正值熱絡之際，經濟表現也十分亮眼，這時候就是出清的好時機。

美國近期疫情逐漸擴大，Delta變種病毒逐漸成主流病毒株，麥納德認為，基於Delta病毒的高傳染力，美國或將於2至3周後，攀升至疫情高峰水準，這將迫使美國再度實施封鎖措施，並重創市場情緒。

麥納德表示，去年2月市場上的「認知失調」至今猶存，而情況也跟當初雷同，亦是有關疫情蔓延的高風險信息，但標普500指數仍一直在創新高，若市場開始產生恐慌，在目前極端的估值情況下，風險資產就會陷入困境。

此外，麥納德強調，儘管Delta變種病毒的蔓延，並未造成去年疫情那麼嚴重的情況，但隨著如今市場的不確定性攀升，可以預期未來幾周或幾個月會出現劇烈波動，預估在夏季晚些時候，市場可能會出現沉重的賣壓。