「世界球后」戴資穎在奧運羽球女單金牌戰激戰81分鐘後，以18比21、21比19、18比21不敵中國大陸好手陳雨菲，僅奪下銀牌，但仍寫下台灣羽球女單奧運最佳成績。眾多民眾從頭到尾緊盯螢幕，替小戴加油，不過一名網友指出小戴「銀恨」關鍵，那就是「失誤」實在太多了，「出界、出界、出界」，陳雨菲靠小戴失誤得分佔了大部分。

這場比賽，雙方先各拿1局戰成平手，決勝第3局，戴資穎先拿下1分，但卻發生過多失誤，讓對手打出一波9比2攻勢，陷入3比10劣勢；小戴雖努力追趕，但保有領先優勢的陳雨菲明顯「只守不攻」，拚防守等小戴失誤，最後策略成功，18比21守住金牌。

有網友在PTT發文表示，小戴輸了固然可惜，但講實話第三局開場越看越覺得不對，怎麼一直「出界 出界 出界 出界 出界 出界 出界」，讓陳只要一直防守，分數就一直進帳，陳光靠失誤分就佔了大部分。不過網友最後仍期許戴資穎三年後巴黎奧運一雪前恥，高喊「小戴加油！」。

此文一出引發鄉民熱烈回應，紛紛表示：「4444444」、「求好心切」、「真的」、「今天失誤真的太多，想要強攻沒把握好」、「陳10分時球評還提醒是戴送8分…」、「網前失誤真的看的很難過」、「真的出界太多了，有誰統計一下」、「小戴自己的失誤至少送了20分了吧」、「對方教練講出等送分，真的是....」。

不過更多網友指出：「就是陳防守太好 不打刁鑽球很難得分」、「對方守得好，你想突破就失誤了」、「對手防守太穩才能逼出失誤阿」、「打法刁鑽，代價就是失誤率高」、「失誤是因為對方太會守，打在界內各種救球」、「陳雨霏就很穩 金牌戰就是在比穩的啊」。