戴資穎惜敗陳雨菲坐收銀牌 仍創奧運羽球女單最佳成績

中華隊羽球好手戴資穎今日於東京奧運拿下銀牌，敗給大陸對手陳雨菲。對此，資深媒體人趙少康直言，「小戴展現的拚勁和永不放棄的精神令人敬佩」，但趙少康也感嘆，「這場比賽小戴的壓力太大了加上今晚球運不是太好」，導致功敗垂成，十分可惜。

資深媒體人 趙少康。(圖/本報資料照)

趙少康今(1日)於臉書PO文表示，「小戴辛苦奪銀，雖然結果不盡如人意，但是讓全世界都看了一場精采的比賽，小戴展現的拚勁和永不放棄的精神令人敬佩」。

趙少康提到，可想而知，這場比賽小戴的壓力太大了，昨天王齊麟、李洋獲得金牌後，好像戴資穎一定可以奪金，壓力加上今晚球運不是太好，導致功敗垂成，十分可惜。他說，謝謝小戴在三局互相緊咬比分的拉鋸戰中，讓我們看到就算跌倒，也會立即站起繼續奮戰的精神，銀牌，雖敗猶榮。

最後，趙少康也恭喜戴資穎，獲得奧運女子單打銀牌，她的成績值得所有人為你驕傲！謝謝小戴凝聚了所有台灣人，給了我們一個全國上下一心的夜晚，謝謝小戴展現的台灣精神，腿兒辛苦了。

國民黨台北市議員張斯綱留言坦言，「很可惜，但是是一場很精彩的比賽，感謝小戴、辛苦了小戴」，網友看完貼文紛紛留言為戴資穎加油，「輸贏有點運氣，但小戴鬥志精神勝過對手」。