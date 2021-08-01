合庫銀行羽球選手「世界球后」戴資穎在8月1日東京奧運羽球女單金牌戰，發揮精湛的球技及奮戰不懈的精神，雖未能擊敗強勁的對手，終場獲得奧運羽球女單銀牌，也創下中華隊在奧運羽球女單的最佳紀錄。

董事長雷仲達表示，戴資穎此次代表臺灣獲得奧運史上第一面羽球女子單打銀牌，這不僅是國家的驕傲，更是全體國人的榮耀，為嘉勉戴資穎選手優異的表現，依合庫球隊參加比賽成績優勝獎金獎勵要點提供奧運獎金40萬元、記功獎勵及晉升一職等並加薪，每月再就薪資津貼中之營養費加碼4萬元，為期2年，總獎金約150萬元。

戴資穎於2006年第二次全國排名賽中以12歲的年齡勇奪女子乙組冠軍，取得升上甲組的資格，並成為臺灣羽球史上最年輕的甲組選手。15歲時合庫羽球隊教練團相中具有無限潛力的天才少女-戴資穎，簽約成為預備隊員，18歲領取高中畢業證書後，隨即正式加入合作金庫銀行職員行列，合庫做為最堅強的後盾，讓她能專心在羽球訓練上精進實力。後續她在全世界的大小比賽中獲獎無數，更於2016年首次登頂「世界球后」，世界第一紀錄的週數累計至目前已173週，是女子單打世界第一維持最久的選手！此次奧運摘銀是個人在奧運賽事中表現最佳的紀錄。

合作金庫深耕臺灣超過一世紀，除了提供金融專業核心服務、力挺臺灣經濟發展外，同時善盡企業社會責任，支持國家體育活動更是不遺餘力，且十二度榮獲教育部體育署「體育推手獎」三大金質獎，表彰長期推展體育運動，培育無數傑出國手的卓越貢獻。現任董事長雷仲達更是對球員愛護備至，用心經營及提供球隊所需資源，使球員都能無後顧之憂專心練球及比賽。

本次參與東京奧運的羽球項目，合庫代表選手戴資穎、周天成、王子維，個個在奧運場上都有精彩表現，希望國人能繼續支持給予打氣。後續仍有合庫桌球隊選手莊智淵、陳建安、林昀儒及鄭怡靜的東奧桌球男女團體組賽事，合庫邀請國人繼續為臺灣選手加油，再創佳績。