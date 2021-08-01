美國「有線電視新聞網」（CNN）7月31日報導，該國在度過短暫的新冠肺炎（COVID-19）疫情平穩期後，近期又在Delta變種病毒肆虐下面臨反彈，單日確診數字大幅增加；而已施打疫苗的民眾，開始抨擊那些堅決拒絕接種的人，稱這種「自私」行為正危及其他盡責防疫者的安全。

CNN指出，美國在疫苗接種作業不斷推進下，今年春季的新冠肺炎確診數字銳減，許多地區取消了嚴格的防疫措施，美國疾病管制暨預防中心（CDC）還宣布，已接種疫苗的民眾終於可以摘下口罩。但在Delta變種病毒肆虐下，美國近期疫情反撲，確診人數和重症病患數量再度激增，當局被迫再次重啟各式防疫措施，讓已接種疫苗者十分不滿。

美國目前疫苗接種率最低的阿拉巴馬州，州長艾維（Kay Ivey）公開表示：「是時候開始責怪那些還沒接種疫苗的人了。」在維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）衛生單位任職的馬科勞（John McCullough）則指出，他自去年疫情開始時便盡量避免外出、配戴口罩、最大幅度減少社交活動，並盡快接種疫苗；但只度過短短幾個月的「半正常」生活，卻又須再度回到處處受限的警戒狀態，讓他非常氣憤：「我做了我該做的事，卻要承受那些自私者引發的後果。」

根據CDC資料，約57.4%美國人至少已接種一劑疫苗、約49.5%完全接種，但由於假訊息於網路上廣為流傳，導致許多人拒絕接種。已接種疫苗的喬治亞州居民希爾德雷斯（Tim Hildreth）沮喪地表示，他盡力保護自己和他人，但疫情感覺「永無止盡」。