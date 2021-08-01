一名男網友分享，原本家事都是自己與妻子分攤，但上個月老婆突然表示他少拿500元零用錢，家事由她全包，男網友雖不願意但無法拒絕。豈料，下班回家後發現「真相」，讓他大嘆「真的只能算了」，不過其他網友看完，卻紛紛盛讚「你賺到了」。

哀怨人夫在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，家事通常都是他跟老婆分工合作，但上個月老婆突然提出，原PO每個月少拿500塊零用錢，但家事由她包，原PO原本不同意，但妻命難違。

豈料，下班回家後，一對兒女開心表示請爸爸喝飲料，原PO正開心呢，卻聽到小姊弟說「因為我們今天領錢啊！上次媽媽說，以後掃地、拖地、洗碗、撿阿醬大便（家裡屁貓），都我們負責，一個月會給我們一個人100塊零用錢喔」。

原PO聽完無言以對，只能無奈在心中怒吼：「欺負小孩我可以忍，但欺騙我我就真的只能算了」。

但其他網友看完卻大讚：「你娶到聰明又持家的好老婆，你賺到了！」、「轉包的概念，有才」、「你老婆真的是很有生意頭腦，給她做生意肯定大賺」、「好有腦的老婆」、「老婆多賺3百摳XD」、「願意讓老婆欺負的老公最棒」、「她哪有騙你 ，她省錢包下了再便宜發包而已 ，此交易合理」。