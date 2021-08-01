「世界球后」戴資穎生涯首度闖進奧運金牌戰，對手是世界排名第2的中國一姐陳雨菲，始終缺一面奧運獎牌的她，這回在東京雖然輸給了中國，最後拿下了銀牌。根據BWF(Badminton World Federation，世界羽球總會)今年公布的世界排名，戴資穎世界排名積分達10萬6075分穩居球后位置，排名第2的就是中國陳雨菲。

戴資穎生涯對上中國一姊陳雨菲18次，拿下壓倒性的15勝3負，但近期3次對戰陳雨菲取得2勝的上風，2019年後的7次對戰戴資穎是贏得4勝。可以看出近幾年雙方對戰勢均力敵，主要是陳雨菲增加了步法的靈敏度以及對戴資穎的假動作有經過研究，據說找了男國手模仿戴資穎的球路閉關特訓，因此被影響的比率下降不少。

陳雨菲成名很早，據《維基百科》資料指出，陳雨菲2013年入選中國國家羽球隊，2017年在世錦賽晉4強。2018年5月在優霸盃敗給泰國的依瑟儂。2019年曾登頂世界球后，12月陳雨菲在世界羽聯世界巡迴賽總決賽中小組賽三站全勝，晉級淘汰賽。4強賽直落兩局戰勝山口茜，決賽以2:1戰勝戴資穎取得年終總決賽冠軍，目前世界排名第2，僅次於戴資穎。

陳雨菲打法有點類似男單諶龍，屬於拉吊控制為主的打法，她的步法靈敏、後場擊球精準，找機會伺機反擊，時常以突然的劈殺或假動作讓對手措手不及。陳雨菲也有171公分，下壓進攻不求重，而是打角度和時間差，以銜接和控制為主。相較於依瑟儂和辛度，陳雨菲對戴資穎反倒是比較好打一點的對手，但球評認為重點仍是一樣，避免失誤和耐心。

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