30歲大陸桌球名將劉詩雯今（1日）宣布因肘傷復發，退出東奧賽事，由新星王曼昱遞補其位置出賽，引起陸網一陣討論，好姐妹福原愛也特地錄影片向她送上祝福，久違地說了中文，更被發現瘦了不少。

影片中，福原愛紮起馬尾，打扮樸素，全程用中文說道：「疫情的關係，我現在不能去看你，等疫情過去了我一定要去看你，咱們一起吃個串兒，然後再比比身高，我估計我已經超過你了，不要比體重就行。先把心情調整好，繼續努力加油，我永遠支持你！」跨海獻上鼓勵，好感情流露無遺。

福原愛久違講中文，錄影片祝福因傷退賽的劉詩雯。（圖／翻攝自微博）

影片一曝光，不少網友大讚兩人的友誼，「女孩子之間的感情可真的太美好了」、「愛醬和棗兒關係真的很好」、「跨國小青梅」，並有不少人發現福原愛消瘦了，紛紛留言「愛醬瘦了好多」、「小愛怎麽感覺像剛哭過」、「感覺愛醬憔悴好多」。

劉詩雯日前搭檔許昕出戰混合雙打金牌戰，卻遭日本隊選手水谷隼、伊藤美誠取得勝利，讓她內疚地表示無法接受這個結果，很對不起自己的團隊，而1日她無預警宣布因傷退出女團賽，事後表示因為傷勢無法繼續比賽感到很遺憾，非常感謝大家對自己及桌球隊的支持，希望能理解這個決定。