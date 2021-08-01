戴資穎惜敗陳雨菲坐收銀牌 仍創奧運羽球女單最佳成績

帶走過大大小小巡迴賽冠軍，羽球天后戴資穎生涯就缺奧運、世錦賽兩項大賽金牌加持，昨晚東京奧運女單金牌戰，她苦戰3局，第3局更在3比10落後下奮力追擊，最終「銀」恨，她在最後一分結束當下跪在地上許久，是過去比賽未曾見過的畫面，賽後記者會上也默默把原本掛在脖子上的銀牌拿在手上，雖然笑著說沒遺憾，但這些小動作還是可以令人感受到她的不甘心。

面對生涯第三次奧運之旅，戴資穎賽前就給自己開出突破以往成績、爭奪獎牌的目標，她一關一關朝目標前進，挺進到金牌戰，可惜沒能如願掛上金牌，一向對自己要求嚴格的她說：「雖然落敗會難過，但也不失望。可以到頒獎台不容易，自己今天發揮得還不錯的，之後再繼續努力吧！」

對於這場金牌戰「戴爸」戴楠凱稱讚對手表現很好，很多死球都救起來，迫使小戴失誤也比較多，但整場他給小戴打99分，對於自己的表現，小戴回應：「算還不錯了吧，自己已經盡力了，沒有什麼遺憾了！」陳雨菲則說：「兩人在場上發揮都很好，我一直把戴資穎當作目標，她也是我訓練的動力，之前一直輸，慢慢突破一、兩次後也越來越有信心。」

而之前說過對於人生也有很多想做的事情，也覺得奧運奪牌是很重要的任務，完成之後對於接下來的計畫，小戴說：「一樣還是先以自己設定的目標努力，結束之後先休息一下，再決定下一步。」