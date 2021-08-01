東京奧運賽事受到最多關注、備受期待的「世界球后」戴資穎，可說是全台灣人最喜愛的選手之一，始終缺一面奧運獎牌的她，這回在東京雖然輸給了中國，拿下銀牌，但這位「世界球后」依然寫下璀璨又亮麗的羽球人生。

戴資穎這回在東京輸給了陳雨菲，最後拿下了銀牌。

戴資穎一步步從「台灣史上最年輕的球后」爬上「台灣史上首位世界球后」，父親是靈魂人物。自幼受到父親熱愛羽球的影響，7歲持拍、12歲便成為羽球甲組球員，戴資穎有如女版卜派，從小力大過人。念幼稚園時，全班只有她爬單槓可以從頭抓到最後，據教練賴建誠表示，戴資穎力氣大，彌補她身高劣勢。國外媒體分析戴資穎的球風，則側重她完美的反手拍，「她的假動作令人驚嘆。」

戴資穎有如女版卜派，從小力大過人。

戴資穎國小三年級時決定打球，戴楠凱開始物色羽球專門學校，四年換兩所國小；國中出國比賽，球團希望戴資穎多報女雙、混雙， 但戴楠凱堅持讓女兒打女單一項。由於台灣羽壇少有選手專屬的教練與陪練員，但戴楠凱爭取協調再三，才讓賴建誠由陪練員轉為國訓中心教練。

2017年，戴資穎因為世錦賽和世大運撞期，她放棄以第一種子參加世錦賽的資格而留在台灣參加世大運，最終奪下女子單打及混合團體兩面金牌。

2009年，時值15歲的戴資穎開始參與國際賽事。戴資穎16歲那年參加新加坡羽球超級賽，一路從會外賽打進總決賽。戴資穎透露，自那場賽事後，她的世界排名開始上升。2016年香港公開賽奪冠後，女子單打世界排名登上第一位，更於2018年亞運奪下台灣亞運史上第一面羽球金牌。

自2012年於美國公開賽奪下第一座女子單打國際賽冠軍起，戴資穎的職業生涯至目前已獲得超過座公開賽冠軍，曾兩度贏得年終總決賽，包含世大運團體及女單金牌在內總計獲得近30項冠軍頭銜。

戴資穎最令人感動的，是2017年，因為世錦賽和世大運撞期，她放棄以第一種子參加世錦賽的資格而留在台灣參加世大運，最終奪下女子單打及混合團體兩面金牌，她放棄世錦賽累積積分的機會，只為了將金牌留在台灣的精神，至今令許多台灣人都深深感動。

看似看淡比賽輸贏的戴資穎，卻對奧運一役難以釋懷。原來爸爸曾在她面前說希望她打奧運。2016年底榮登世界球后，戴資穎透露，「從沒有想過當球后，就像參加奧運一樣也沒想過，打奧運是幫爸爸圓夢。」儘管戴楠凱急忙辯白說只是在親友面前開玩笑，總之乖巧的戴資穎聽進去了。

戴楠凱不曾對女兒輸球說過重話。直到現在，戴資穎每場國外比賽，無論輸贏，都會收到父親內容大同小異的簡訊：「比賽有輸有贏才精采，先去換衣服，確實做好收操。」

問到怎麼看外界給的「天才少女」封號，母親胡蓉說，女兒從小到大，只看過她一次練球，因為會捨不得，「教練一直餵球，你明明知道她兩隻腳已經跑不動，我看了都好想幫她跑。後來我去學校載她，都只在樓下等她。」另一次是戴資穎上體育課，手腕受了重傷，無法練球。給醫生打了一針，才過三天，戴資穎興高采烈打電話報喜，「我可以打長球了。」爸爸急著在電話另一頭說，「慢慢來，別急。」

戴資穎一個台灣囝仔，如今是世界好手不敢小覷的頭號勁敵，雖然這次在東京奧運不敵大陸好手陳雨菲，最後只拿銀牌，不過，還是創下中華隊女單最佳表現，更是台灣最重要的羽壇奇蹟。

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