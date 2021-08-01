「世界球后」戴資穎今(1)日晚間在東奧羽球女單，雖然不敵大陸好手陳雨菲，以銀牌飲恨，不過賽後台灣網友仍展現超高風度，PTT網友除了刷整排鼓勵，肯定戴資穎「一樣是我們台灣人心中的第一！」同時也有不少人寫下「恭喜陳雨菲」。

戴資穎惜敗陳雨菲坐收銀牌 仍創奧運羽球女單最佳成績｜中時新聞網

戴資穎今晚在女單金牌戰，與大陸好手陳雨菲激戰81分鐘後，以18比21、21比19、18比21飲恨，僅奪下銀牌，但仍寫下台灣羽球女單奧運最佳成績。比賽過程緊張刺激，雙方你來我往，互有領先，決勝局因戴資穎發生過多失誤最後落敗。

繼男雙「麟洋配」王齊麟、李洋(31)日奪下台灣首面羽球金牌後，國人對小戴這場金牌戰也抱持相當高的期待。PTT網友討論熱烈，雖然最後金牌戰戴資穎飲恨，不過網友然展現超高風度，紛紛回應「妳是最棒的～看到心臟真的快停止了」、「雖敗猶榮，小戴是最棒的！」、「沒關係，妳已經很棒了」、「辛苦了，妳一樣是我們台灣人心中的第一！」

此外，也有不少網友肯定大陸對手陳雨菲的表現，留言表示「不得不說，對方表現真的很棒」、「對手實在是不得不佩服的死纏」、「給了我們一場最精彩的比賽」、「很可敬的對手」、「恭喜小戴，也恭喜陳雨菲」。