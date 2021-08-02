《歐亞時報》（The EurAsian Times）1日報導，專家警告，中國大陸持續增加匿蹤戰機的數量，就算印度自製與外購4.5代戰機支援現有的「飆風」（Rafale）等空軍戰力，未來也將逐漸陷入劣勢，故建議該國政府加速推進「先進中型戰機」（AMCA）計畫，自製匿蹤戰機予以抗衡。

退役印度空軍少將、現印度阿育王大學（Ashoka University）和金德爾全球大學（Jindal Global University）客座教授蘇勃拉曼寧（Arjun Subramaniam）指出，中國大陸空軍發展迅速，平均每年獲得超過70架的4代以上戰機，到2030年，包括殲20在內的先進戰機數量將遠遠超過印度。

雖然由於印度西北部邊境雙方的機場數量和環境差距，中國大陸空軍於當地很難佔到優勢數量，但由於其擁有數量不斷增加的匿蹤戰機，以及長程防空、電戰、太空感測等系統，即使印度迅速通過「中型多用途戰機2.0」（MMRCA 2.0）標案購買114架4.5代戰機，並開始量產「光輝」（Tejas）MK1A和MK2，也將逐漸陷入劣勢。

因此蘇勃拉曼寧建議，印度政府應加速推進印度斯坦航空公司（HAL）的AMCA計畫，以抵銷中國大陸在匿蹤戰機方面的優勢，並加強攻勢空對地和空對空能力；他還呼籲印度同樣於邊境建立長程防空武器和情監偵（ISR）系統網路，為當地部隊提供足夠的支援。

印度希望AMCA戰機整合部分6代機的科技，並能於2025年首飛、2027至2030年開始量產；印度空軍參謀長巴達里亞（RKS Bhadauria）上將先前表示，其希望於2032年前獲得120架AMCA戰機，其中前2個中隊為配備美製奇異（General Electric）F414發動機的早期版本，後續4個中隊則搭載印度自製的發動機。不過外界對其大膽的時程表並未抱持樂觀態度。