電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）一直非常熱衷於社群平台上發文，其在商場上談判作風一向十分強勢，但近日馬斯克卻在推特（Twitter）上少見的認錯，還因此需要繳付150萬美元（約新台幣4100萬元）的賠償金，坦言「這次真的是我們錯了」，原因是特斯拉的一次軟體更新，影響電動車的電池性能，車主直接一狀告上法院。

《Teslarati》報導，特斯拉於2019年5月發布一項軟體更新，降低了對Model S車款的最大電壓，而這項更新主要是因為曾於香港發生的一起火燒車，故而對電池系統中的熱管理系統進行調整，藉此提升電池壽命，但電壓的下降也影響充電速度，因此一名Ｍodel S的車主於2019年8月控訴，特斯拉此次的更新影響它的電池性能，且有1743名車主也受到影響。

特斯拉也於2020年3月發布軟體更新，將Model S車款的電壓恢復原來的水準，同時亦保障電池的安全性，據悉有1552輛Model S的車主的電池已經恢復如初，另外57輛的車主也獲得電池的更換，而其餘車主的電池也將陸續恢復。

針對此事，馬斯克7月31日於推特上發文，「錯就是錯，在此案中，我們確實是錯了」，此外，馬斯克強調，特斯拉在政策上，對於一些虛假的控訴，即便官司有可能會打輸，依然會追究到底，但對一些合理的控訴，即使官司會打贏，亦會坦然接受。

最終，特斯拉需要繳付150萬美元的賠償金，同所有車主達成和解，每人可獲得625美元，且在保固期內提供電池相關軟體的維修。