東京奧運女子羽球金牌戰，「球后」戴資穎苦戰3局，以1比2不敵大陸好手陳雨菲，拿到我國奧運羽球女單史上第一面銀牌。曾是中視當家主播的資深媒體人沈春華表示，勝負不是只有技巧和戰術，有時還需要一點「運」與「氣」。

沈春華1日在臉書貼文表示，這是一場精彩好球，仍是無可取「戴」。戴資穎1日晚間苦戰3局，沒能夠拿下金牌，看到她顯露失望的眼神，我們都很心疼。因為她是一位這麼出色、穩定度高、又不斷超越自我的世界球后，她的實力和努力不容懷疑。

沈春華接著表示，運動場上千變萬化，勝負之間不是只有技巧和戰術而已，有時還需要一點「運」與「氣」。戴資穎今晚的對手陳雨菲實力大爆發，表現比預期還要好，兩位高手你來我往，過程扣人心弦 是一場絕世好球。

沈春華認為，小戴心理素質強大，幾度落後都穩住陣腳，接連追分不放棄。奧運是世界級頂尖選手的競技場，每一個人都帶著必勝的決心，也背負著巨大的期待和壓力。小戴再幫中華隊添一銀，是台灣之光，比賽結束了，未來還要繼續。讓我們高呼︰「戴資穎 、戴資穎，第一名」、「戴資穎、戴資穎，我愛妳」。

網友回應說，「每一球，都是那麼精彩，蠻心疼她跌倒破皮，辛苦了。」、「戴資穎眼眶泛淚，我們也是一樣不捨，妳已盡全力拚搏，世界球后非妳莫屬！」、「真的壓力太大了！還是非常棒，也謝謝妳替台灣又拿到一面銀牌。」、「看著小戴的眼神，真的感到難過，球場上激烈的拚搏，不論是金牌還是銀牌，都是一種肯定！說沒關係是不可能的事，相信小戴想要的是金牌，畢竟如此努力，而她堅持的精神是令人敬重與學習的！」