曾在日本女團「AKB48」在團7年半的演員片山陽加，過去曾多次來台演出。她近來正在台灣參加打工度假，加強中文，並在台北東區一家咖啡店服務，試賣期間已有不少她的台灣鐵粉搶先造訪。

大島優子結婚感觸多

片山陽加人稱「哈醬」，前年演出台灣首部改編自2次元遊戲原作、呈現3次元舞台的「2.5次元音樂劇」《雨港基隆》作品」，片山演技與歌唱皆獲好評，她回想：「我那時中文沒懂幾句，竟敢演台灣舞台劇，好大膽！」

女團時期的老戰友大島優子上月29日宣布將與《大叔的愛》演員林遣都結婚，片山說：「嚇了我一跳！我一直認為優子應是初代『神7』（團員人氣投票前七名）中最晚婚的，沒想到17、18歲時一起唱唱跳跳的她就要當人妻了！」團員一個個結婚，她自嘲：「以前盼30歲結婚、32歲當媽的我都31歲了！現雖無結婚計劃，我卻常被說『看起來像好家長』！」

2021高雄電影節新作挑大樑

片山今年在台雖無法陪伴爸爸過父親節，今年爸爸生日她也沒忘送禮。她回想曾用演出酬勞，請爸爸吃生日大餐，「AKB48那時還默默無名，爸爸擔心我職涯，但一直支持我做自己。」

東京疫情未息加上奧運風波多，她說：「在東京很鬱悶，來到台灣對我是最棒的紓解！」片山確定於2021高雄電影節新片首挑大樑。說：「我一定要學好中文，跟大家交流！」