有網友分享撲滿77顆蛤蜊的蛤蜊麵，只要95元。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

一名網友上網抱怨，一碗蛤蜊湯裡面僅有7顆蛤蜊，卻要100元，氣得他直呼「一次斷絕往來」。一句短短抱怨，意外引發網友狂蓋「蛤蜊大樓」，貼出各種滿坑滿谷或是堆得像山一樣高的蛤蜊照片，還有人安慰原PO「不哭不哭～蛤蠣有珍珠」。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》分享照片並發文抱怨：「不簡單，7顆蛤蜊100元，一次斷絕往來」，簡單一篇圖文，竟引發網友熱烈回應。

有網友曬出一碗鋪了滿滿蛤蜊肉、麵都快看不見的照片說：「無聊算了一下有77顆的蛤蜊麵，95元」、另有網友分享也是一碗蛤蜊多到看不見下方烏龍麵的照片表示一碗95元、還有人說「去東石旁邊漁港吃..........100原讓你吃到吐」、「我爸今天煮一堆跟山一樣高，他說他買一百多而已」、「170分四次煮還是吃到懷疑人生」、「我們淡水 黑輝伯滷肉飯 家的 蛤仔剌呀湯，便宜好吃外，料多到你害怕」。

還有網友搞笑安慰原PO：「不哭不哭～蛤蠣有珍珠」、「也許珍珠已經進入肚子裡面，上廁所時多留意」、「蛤蠣確診眾多 所以價格偏高」、「這應該是蛤仔精！！有修練過的」、「阿爾卑斯山泉水煮的～水的部分成本佔60塊」、「就當湯底七七四十九熬成的」。

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