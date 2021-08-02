我們處在一個充滿矛盾和各種建議的世界裡。

一方面，人們使用「職場PUA」「逃避性沮喪」「雞娃」等網路新詞誇張地形容社會現象，渲染或消極或焦慮的心態，讓人時刻感受到生活的痛點。

另一方面，「佛系青年」「鹹魚」「摸魚哲學」等概念紛紛被提出，人們企圖以這種生活態度抵抗焦慮，奪回對自己人生的控制權。

然而，這些主張並不能在實質上指導年輕人的生活─身為社會人，人們很難真正逃離所處的環境；而生活的責任、外界的壓力，也讓人很難完全「躺平」。

「微躺青年」的出現，為我們提供了一種新的選擇。

「微躺青年」的崛起

2013年，剛剛研究生畢業的設計師冉祥飛，因與投資人理念不合，決定離開自己辛苦創辦的設計公司，到景德鎮做陶瓷設計。

之前由於工作需要，冉祥飛經常來景德鎮。他覺得這裡環境舒適，生活成本也不高，再加上成熟完善的陶瓷產業鏈，選擇來景德鎮創業，成為順理成章的事。剛來景德鎮時，冉祥飛全身上下只有200元，他不想向家裡要錢，便跟朋友借了2萬元。最艱難的時候，他每天從早晨七八點一直工作到晚上12點。1個月後，冉祥飛接到一張大訂單，終於償清所有欠款。之後，他成立了陶瓷設計工作室，設計製作各式陶瓷家居日用品，讓「玲瓏瓷」這一非遺工藝品進入消費者的日常生活。

2000年出生的朱河存同樣在網上找到了自己的「微躺」姿勢。2015年，因為一個偶然的機會，他接觸到自律監督師這一職業。抱著試一試的心態，他在網上開了一家店鋪，正式成為一名自律監督師。

自律監督，顧名思義，就是監督客戶按時完成某種計畫。他的客戶大多為18～30歲的學生或獨居者，主要訴求是監督他們減肥或備考。那時，從事這一行業的人很少，朱河存每天要定十幾個鬧鐘，最多同時監督20多個人，提醒他們該幹活兒了。然而，這份工作的收入並不高，據朱河存說，當時的銷售冠軍，一個月也只能做100多單，掙八九十元。讓人沒想到的是，這份看似枯燥乏味的工作，朱河存一幹就是五六年，收穫了2萬多條好評。

此時，杭州的Helen正帶著自己的兩隻愛犬環遊中國。為了給兩隻愛犬打造更好的生活環境，2018年年底，Helen花光積蓄，在杭州郊區開了一家寵物民宿，專門接待養寵人群。當時江浙地區幾乎沒人開這種寵物民宿，家人和朋友也不支持。在兩年多的時間裡，民宿發展得初具規模，Helen在杭州養寵圈聲名鵲起，民宿平均每週要接待六七十隻犬，牠們和主人來到這裡開展社交活動：開派對、過生日…每年，寵物民宿都歇業一段時間，Helen會帶著兩隻愛犬環遊中國，長則半年，短則一兩個月。

冉祥飛、朱河存和Helen就是當代「微躺青年」的典型代表。在效率主導的競爭社會裡，他們沒有陷入焦慮，反而另闢蹊徑，保持了自我的愉悅，堅守著自己的價值觀的統一。

「微躺」的關鍵是自洽

「微躺」不是屈從社會壓力的得過且過，也不是無力反抗之後的縱情享樂，而是遵從本心，感受當下，並在奮鬥的過程中自我發展、自我成就，最終回饋社會。

經過幾年的經營，冉祥飛的事業蒸蒸日上。越來越多的陶瓷工作室做起「玲瓏瓷」，這一傳統的非遺工藝不僅進入尋常百姓家，還走出國門，受到很多外國人的喜愛。工作之外，冉祥飛也摸索到了一種平衡、自洽的生活方式。他稱自己很少焦慮，這或許跟他務實的性格有關─盡最大的努力做事，也做好承受各種結果的心理準備。「我們要對這個時代有信心，只要你有才華、夠努力，你就能被看到。」冉祥飛說，他很感謝這個時代。

承認自己一直處於焦慮之中的朱河存，則用了一段時間來調整「微躺」的角度。自律監督師的工作幾乎占據了他所有的時間：「社交活動少了─想游泳，4年了，也沒去成；約女生看電影、吃飯，我永遠在看手機…」他覺得自己完全被工作束縛，像一隻被關進籠子裡的小鳥。2017年，朱河存實在堅持不下去，關了網店，開起線下遊戲工作室。一天，他心情很糟，在朋友圈發了一條很「喪」的資訊，睡醒一看，收到幾十個老顧客的暖心回應。沒過多久，網店重新開張。朱河存說，是那些暖心回應和顧客發來的喜報讓他堅持下來。儘管朱河存認為自己至今還沒有在工作和生活中找到平衡，但長期的監督師從業經歷也讓他的性格變得更加安靜平和。通過自律監督師這一職業，朱河存見識到年輕人的各類焦慮，但他和他的客戶也透過堅持自我找到了適合自己的生活「姿勢」─不「躺平」，透過彌補自己的短板，向目標邁進。

Helen成為「微躺青年」看似誤打誤撞，實則水到渠成：為了給愛犬打造一個更好的家，她投入所有資金開起寵物民宿；遇上資金周轉困難，她就用主業養活副業；民宿開得有聲有色，卻沒有被財富所累，仍然每年帶著愛犬出去自駕遊。

「微躺經濟」崛起

在充滿競爭壓力的環境中，越來越多的年輕人選擇「微躺」。正如冉祥飛、朱河存和Helen那樣，「微躺青年」勇於掙脫束縛，跨出重塑自我的第一步，以達到自我價值的實現。

選擇「微躺」，是年輕人在物質欲望和人生志趣之間找到的一種平衡和自洽，也是通向自由的羊腸小徑。

勇於「微躺」，向內得益於「微躺青年」對「工作」的重新定義，向外得益於互聯網經濟的飛速發展─在網路平臺，喜愛陶瓷的人會看到冉祥飛的店；急於克服拖延症的人會成為朱河存監督的對象；熱衷帶著寵物旅行的人會發現Helen的寵物民宿。

互聯網經濟的發展不僅為年輕人提供了突破傳統的就業選擇，更為這個時代的年輕人提供了更多自我生長的可能性。

(大浪淘沙／摘自微信公眾號「新週刊」，圖／肖文津)

本文作者:杜恩

(本文摘自 《讀者雜誌 8月號》)