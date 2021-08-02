台股加權股價指數回測季線，力守偏多格局，對於等待台股長多走勢切入點的投資人，來到相對較佳進場點，雖然大盤技術面上方有壓，但具有業績保護且籌碼穩定的個股走勢相對漲多跌少，現階段可適度增持台股主動式基金，透過專業法人選股操作，掌握台股行情。

法人指出，回顧七月份台股，最明顯的轉折在於市場資金轉進電子股，重點的晶圓代工、IC設計等指標廠商，財報確實充滿亮點，加上第三季旺季效應加持，後續營運狀況備受期待，股價隨之活蹦亂跳，在傳產類股震盪之際，頗有接棒多頭之姿，因此現在操作台股應著重「選股決勝負」，若能挑出強勢股操作，依舊能取得打敗大盤的超額報酬。

元大投信台股團隊表示，加權股價指數力守季線，適度修正創造了伺機介入空間，雖然上方有技術線型反壓，短期走勢可能高檔盤整，但個股憑藉業績各自表現，如電子龍頭廠商的財報與營運展望普遍不錯，台股主動式基金透過主動選股汰弱留強，追逐營運優異、後市展望看俏的個股，正是優勢所在。

過去大盤攻高時各類股齊漲、輪漲，短線修正後進入選股決勝負階段，市場資金的挪移或將更加快速，元大投信針對台股行情變化，推出由多檔台股主動式基金組合成的「元大五小福」台股系列基金策略，讓投資人可藉由元大投信台股團隊專業選股能力，深入掌握台股行情，是更省時省力且兼顧資金效率的投資方式。

「元大五小福」台股系列基金中，以元大高科技基金電子股比重逾八成最高，提前布局Q3旺季行情，而同樣電子股比重近八成的元大2001基金，投資特色聚焦高獲利成長股，依市況掌握科技股獲利先機，追求績效長期成長，都可望受惠於下半年的科技股行情，適合現階段投資人進場布局。