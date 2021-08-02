語言不僅是交流的工具，也是一種思維工具；語言不僅塑造了我們的社交方式，也塑造了我們的認知方式。

當我們在說流行語的時候，流行語也不可避免地 在影響我們的思維活動。

現在的網路流行語，雖然有新鮮、活潑、接地氣的優點，但也存在三個明顯的缺點：浮誇化、標籤化和淺薄化。浮誇化就是追求誇張的語義表達，動不動就封「王」稱「霸」，說「神」道「仙」，語不驚人死不休。標籤化就是把複雜的社會現實以及複雜的人物和事件，都粗線條地畫分為有限的類別。淺薄化就是不追求形義配合的深層語言趣味，而只進行形式上的淺加工，能奪人眼球就夠了。諧音梗就是淺薄化的一個典型例子，每年通過諧音的方式會產生大量的流行語，比如「藍瘦香菇」(難受想哭)、「集美」(姐妹)、「雨女無瓜」(與你無關)等，究其實質只是換了一個別字記音，和修辭中巧妙的諧音雙關不可同日而語。

網路特殊的傳播方式是造成流行語缺點的一個重要原因。借助網路，今天的流行語發展出一種病毒式的傳播方式，其使用率呈幾何級數增長，傳播速度之快令人難以想像。一個新鮮的說法，可能會在一夜之間就傳遍網路。但是，傳播快也帶來一個負面影響─缺少了時間的過濾和積澱，泥沙俱下，魚龍混雜。

流行語本是語言生活中的一種常見現象，在任何時期都是普遍存在的。在網路時代之前，流行語往往是從文學作品、影視作品、春節聯歡晚會中流傳出來的，經過長期的口耳相傳或者文字媒體的廣泛引用才能流行起來，所以留下的一般都是「文質兼美」的精品。如果說從前的流行語是久經考驗的「經典款式」，讓人一用就忘不了，那麼現在的流行語就是「新潮產品」，嘗個鮮就很快下架。在這種形勢下，浮誇化訴諸強烈的情感表達，標籤化奪人眼球地凸顯特徵，淺薄化立竿見影地無厘頭搞笑，這些都是促進快速傳播的高效手段。

網路流行語的這些缺陷肯定會對使用者的思維方式產生深遠影響。如果長期使用浮誇的流行語，難免會養成一種過度誇張的思維習慣，用情感的宣洩來代替理性的思辨。對習慣使用網路語言的一代人來說，似乎所有的東西都是被放大的，好像說出的任何話語都可以加上一個感嘆號，都能以「哇哦」「哇塞」這樣的情緒表達出來，但是對精微細膩的思想感情，就缺少識別和表達的能力。

熱衷於到處套用網路流行語，也很容易簡化思維活動，採用「貼標籤」的方式去和別人打交道。仔細辨析的話，可以發現標籤的類型就那麼幾組，只不過是換了一個熱點事件就換一種表達，比如「社畜」「996」「打工人」，它們流行起來的時間不同，但都表達了同一個核心意思，並沒有太多觀念上的創新。在人際交往中，按照這樣簡單分類的方式去評判他人，我們就不願意去深入體會一個人身上的複雜性和全面性，而用「海王」「後浪」一下子就對號入座了。這在某種程度上也是網路語言暴力頻繁產生的一個重要原因。即使在讚揚別人的時候也不例外，所有和疫情鬥爭的人都是「逆行者」，不再去思考「逆行」的動機、過程和壓力，不再去思考不同逆行者之間的細微差異。網路流行語裡的人物都是扁平的，不是立體的。顯然，這種語言使用方式對我們認識世界、看待社會、處理人際關係都是有很大危害的。

淺薄化也會帶來追求快速反饋、放棄深度思考的習慣。使用者希望話語一經使用就引發別人的關注，用最低的成本去求取最大的收益。長此以往，我們的語言就會粗鄙化，我們的思考也會膚淺化。用別字代替雙關，用搞笑代替幽默，哈哈一笑之餘沒有可回味的東西，還會逐漸對這種快速刺激上癮，放棄對精緻事物的追求。就像長期用雞精做菜，雖然會帶來口感的迅速提升，但久而久之就會敗壞味蕾，人就不再能體會到真正雞湯的醇厚了。

流行語的誕生、傳播和消亡，本來是語言正常的新陳代謝，這種新陳代謝一直在進行，但是網路傳播極大地提升了流行語變化的速率，我們要留心的不僅是它們對語言規範的影響，更要警惕它們對思維方式的衝擊。慎重地對待語言，就是慎重地對待我們的思想。

(暢暢／摘自《咬文嚼字》2021年第5期，圖／肖文津)

本文作者:陳魯民

(本文摘自 《讀者雜誌 8月號》)