過去提到巧克力的健康益處，大多指的是黑巧克力，因為可可含量高、富含抗氧化物，有益心血管、降低壞膽固醇，不過如今有項新研究竟發現，吃糖分含量高的牛奶巧克力，居然可能有助於身體燃燒脂肪，並降低血糖水平。

以往對想減重的民眾來說，市售的牛奶巧克力會額外添加許多糖，是減重大敵，為了解在一天中的不同時間吃牛奶巧克力的影響，美國布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）和西班牙穆爾西亞大學 （University of Murcia）兩地研究人員合作進行研究。

研究團隊指出，牛奶巧克力因為高脂肪、高糖和高熱量含量，因此容易造成體重增加，吃巧克力的習慣和長期體重增加有關，特別是在容易體重增加的更年期女性中。

研究找來更年期女性進行實驗，結果發現，不同時段食用巧克力，對身體帶來的影響大不同。

這項隨機交叉對照實驗中，不同組別的受試者分別在早上睡醒1小時內及睡前1小時內吃下100公克的牛奶巧克力，結果每天早上都吃下大量高糖、高熱量牛奶巧克力的受試者，14天後並沒有增加體重，甚至有助降低飢餓感及對甜食的渴望，同時可控制接下來一天的空腹血糖值，並誘導身體「燃燒」脂肪。研究結果發表在《美國生物實驗學會聯合會刊（FASEB）》。

研究作者之一的馬爾塔．加勞萊（Marta Garaulet）指出，儘管增加了熱量攝取，但受試者並沒有增加體重，研究結果表明，巧克力有助減少亂吃所造成的熱量攝取，這和過去研究中觀察到對飢餓、食慾和對甜食的渴望減少一致。

「進食時間是控制體重的一個相關因素，」另一位研究作者弗蘭克‧謝爾（Frank AJL Scheer）說，「我們證明，不僅是『吃什麼』，還有『什麼時候吃』都會影響肥胖和體重減輕。」

這項研究或許會讓喜歡巧克力甜蜜滋味的民眾感到欣喜，不過研究團隊也指出，還難以判斷為什麼會產生這樣的作用，需要進一步研究。由於參與實驗的受試者較少，且皆為更年期女性，還無法知道這樣的作用是否能同樣應用在其他年齡層及性別。

儘管研究表明牛奶巧克力擁有如此效果，但營養學家認為，不應改變日常飲食，食用如此高熱量、高糖的巧克力，因為恐怕會隨著時間，導致與飲食相關的慢性疾病。

「牛奶巧克力是一種高熱量、高糖、高脂肪的食物，但許多人在沒有自覺克制的情況下，很難衡量少量並保持健康的攝取量，」賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院的高級研究員科琳‧圖克斯伯里（Colleen Tewksbury）說。

若是想吃巧克力，可可含量較高的黑巧克力，仍是較好選擇。