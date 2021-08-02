星座專家唐綺陽於官方頻道分享8/2～8/8星座運勢，獅子和水瓶軸線對分相，木星回到水瓶座，我們現在會抱著比較輕鬆的心情來看奧運，並從中吸取正能量。太陽和木星帶來的正能量會持續到8/20，鼓勵我們用正向的角度來面對生涯的轉變，我們會比較願意給他人機會，或是我們在爭取機會的時候，會得到比較多支持和鼓勵。

本周天王星進入停滯期，這顆天王星在金牛座，金牛座與金錢、名聲、經濟有關，進入停滯、準備逆行的期間，是我們反省個人經濟狀況、理財情形的好時機，也是世界經濟在重整的重要時期，平時有在儲蓄、理財的人較容易度過難關，也提醒我們平常就要居安思危，並檢視自己的花錢模式。

重要星象：日木對分，天王星停滯期

日木對分，受到激勵與鼓舞，感受奧運帶來的正能量，以正向的角度看待生涯的轉變，宜把握8月多加爭取機會。天王星停滯期，對於金錢、名聲、經濟相關議題有感，世界經濟進入重整時期，反省個人財務理財狀況，思考平時的花錢模式，學習居安思危。

【工作注意：金牛、雙子、天秤、天蠍】

金牛：有嶄露頭角機會，能夠出奇制勝

雙子：遇到狀況需反覆溝通，多點耐心

天秤：適合發展與海外相關的連結

天蠍：遇強則強，有對手能表現更好

【桃花注意：巨蟹、射手、水瓶、雙魚】

巨蟹：感情上較敏感，易為蛛絲馬跡而煩惱

射手：展現浪漫細胞，發揮自身魅力

水瓶：有粉絲屬性的桃花機會

雙魚：理性思考未來，過濾不適合的桃花

【財運注意：獅子、摩羯】

獅子：購物慾旺盛，當心亂花錢

摩羯：左手進右手出，為責任義務而花費

【健康注意：白羊、處女】

白羊：凡事放慢腳步，避免受傷

處女：當心腦神經衰弱，要適時的多休息