一身紅白配的聖誕老人，竟曾被誤認為可口可樂的業配角色？

元老級商品吉祥物米其林，剛推出時長什麼樣子？你絕對認不出來！

你知道「山姆大叔」的一戰募兵海報並非原創嗎？電影《大白鯊》海報也不是！

全世界最令人過目不忘的避孕海報是哪張？看完保證你不敢亂來！

◎海報不過就是量產印刷品，憑什麼震撼全世界？

海報本身就是為了召喚與宣告而存在，具有相當強烈的敘事風格。

從早期的手繪海報，一路進展到平版印刷時代，海報的影響越來越顯著；一張宣傳得當的海報，足以改變當時的社會風氣，甚至影響戰事的結局。

換句話說，海報反映了當代的文化潮流，亦是最重要的時代象徵。

嚴格來說，海報充其量只是載體，上頭欲宣傳的觀念、商品及服務才是重點；舉凡建築、居家物件、交通形式、軍事、政治、娛樂、慈善、藝術、

尋人、環保愛地球、民主運動、音樂、教育……無所不包！例如：

軍隊徵召海報有三招，訴諸愛國情懷、訴諸個人信念，最後就是羞辱你！

中華人民共和國最得力的革命宣傳利器不是《毛語錄》，而是鋪天蓋地的毛主席海報！

披頭四《比伯軍曹寂寞芳心俱樂部》的名曲，靈感竟來自馬戲團臨時加印的海報？

胡士托音樂節的原版海報其實超精緻？為何後來改成一隻鴿子、一把吉他？

以脫俗唯美著稱的慕夏，其筆下的美女居然也抽菸？

垃圾桶上的小綠人圖示有多厲害？竟先後吸引阿巴、比吉斯等超級天團替它站臺？

國際局勢緊張為何催生B級恐怖電影？劇情超瞎卻還是一堆人看？

◎注目最高的微縮人類史，流傳最廣的當代文化冊！

全書從17世紀（1651年）英國國王查理二世的懸賞海報破題，一路經歷各種印刷技術的演進，直到21世紀（2019年）的視覺設計，涵蓋歷史、商業、公衛、社科、政治、電影等領域，知識量豐富，涉略層面廣泛。

你可以一窺巴黎美好時代的華麗畫報，也能見證近現代海報如何傳達訊息；除了煽動意味濃厚的史達林、毛澤東崇拜，更收錄多張反菸、反戰、反酒駕海報；重溫「保持冷靜，繼續前進」的振奮人心、回味「鉚釘女工蘿西」的堅毅倩影！

無論是不是海報迷，都能從書裡找到讓你印象深刻的海報！

難能讓人駐足停留的，就不是好海報！

全球唯一海報聖經，邀你共同見證歷史、改變世界，描繪未來！

【精彩書摘】

COVID-19給全世界人民重新上了一課，那就是健康問題絕不能等。即便到了電視時代，在受影響地區，或是感染人群目光所及之處張貼警示海報，宣傳力道可能遠比其他媒體來得更快速有效。

天花是十八世紀歐洲人死因之首，一年可奪走四十萬條人命，僥倖存活的患者通常都失去視力或遭毀容。愛德華．詹納（Edward Jenner）於1796年製造出第一劑天花疫苗，政府便想在力所能及之處控制天花疫情。1840年，政府為窮人免費施打疫苗，並通過1853年版疫苗接種法案，強制規定所有嬰兒在出生三個月內接種疫苗。

十九世紀現代國家興起，疫苗接種議題引發公眾的焦慮心態。一些家長不放心讓自己的小孩接種疫苗，也有人認為強制接種疫苗侵犯個人自主權，或聽信偽科學，認為疫苗沒有療效。接種疫 苗的人越來越少，政府於是加大力度宣傳疫苗接種的必要性。所幸這些努力沒有白費，自1930年代起，英國境內幾乎沒有天花案例，而天花也於1977年徹底消失在世界上。

1998年歷史重演，安德魯．韋克菲爾德（Andrew Wakefield）醫師用他的理論說服大眾，表示MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗與自閉症有關，他竄改測試結果，研究論文公信力全失，並於2004年被逐出醫界。即便如此，此事依舊動搖了大眾對MMR和其他疫苗的信心。

時任英國首相的東尼．布萊爾（Tony Blair），擔心英國孩童失去對這三種疾病的群體免疫力，特別提撥數百萬英鎊教育父母。除此之外，政府還在網路上發文，並延續1988年推廣MMR疫苗的傳統做法，持續發派傳單與海報，主打「你過去沒有的，現在請讓你的孩子擁有：MMR 3合1疫苗」。即便海報宣傳鋪天蓋地，仍擋不住社群媒體上瘋傳的偽科學。世界衛生組織 （WHO）現已將英國從無麻疹國家除名，由此可知，社群網路也可能成為疾病傳播的幫凶。

(本文摘自《震撼世界的海報》/方言文化)

【作者簡介】

科林．薩爾特爾（Colin Salter）

科林．薩爾特爾是英國著名歷史作家，擁有英國曼徹斯特城市大學和蘇格蘭愛丁堡瑪格麗特女王大學的學位。已在臺出版《改變世界的100本書：這些書，徹底翻轉了歷史的方向，就此形塑我們的未來》；近期著作有《引起世界關注的100篇演講》、《改變世界的100封信》和《啟發世界的100本童書》、《卓越的公路旅行》（以上皆為暫譯）。

【譯者簡介】

朱家鴻

國立花蓮教育大學英語學系畢業，國立彰化師範大學翻譯研究所筆譯組。現為自由譯者，對文字轉換情有獨鍾。

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