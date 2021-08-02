【精彩書摘】鉚釘女工蘿西問世至今已超過七十五載。她是女權主義象徵，也是女性賦權的代名詞。她的形象被用於各種海報、T 恤、馬克杯與徽章上，然而她曾被世人遺忘超過四十個年頭，直到1980年代，在二戰週年紀念日引發的懷舊潮催化下才又重見天日。

二戰期間，為鼓勵女性於走進工廠，頂替因男性從軍而空出的職缺，美國政府發起大型宣傳活動。1940至1945年間，美國的女性勞動力比例從27%躍升至 37%，幾乎每四名已婚女性中就有一名是職業婦女。

鉚釘女工蘿西能走進大眾視野，得歸功於一首1942年的流行歌曲，歌詞描述蘿西的各種愛國之舉。例如在生產線上揮灑汗水，幫助國家取得勝利，間接保護海軍男友查理，而她也將大部分薪水用於購買戰爭債券。最早的鉚釘女工蘿西形象出自藝術家J．霍爾．米勒（J. Howard Miller）之手，時間為1943年，地點是在西屋電氣公司工廠，目的是要鼓勵員工在戰時加倍努力。蘿西海報張貼兩週後便被撤下，西屋電氣在戰時曾張貼過四十多張鼓舞員工士氣的海報，其中包含女性角色的海報為數甚少。

J.霍爾.米勒 繪製的原版蘿西，領口上 的徽章寫著西屋電氣。(圖/《震撼世界的海報》方言文化)

同年，《星期六晚郵報》（Saturday Evening Post）以鉚釘女工蘿西 為封面，不過這次是由 諾曼．洛克威爾（Norman Rockwell）執筆。洛克威爾筆下的蘿西體格健美，身穿連身工作服，一臉漫不經心地坐在美國國旗前，腿上放著一把鉚釘槍，手拿三明治，腳踩希特勒自傳《我的奮鬥》。 她頭上戴的不是圓點頭巾，而是護目鏡與防護面罩，午餐盒上寫著她的名字。

戰爭結束後，政府希望女性回歸家庭，將工作崗位還給歸國士兵，但改變已然發生，從此再也沒有人說女性無法 勝任男性工作，蘿西與現實生活中的女性立下了一塊基石，讓後人踩著它朝平 等工作機會與男女同酬的目標前進。

米勒的蘿西形象要到1980年代才重新被美國人民看見，當時正值二戰四十週年紀念日，全國瀰漫懷舊氛圍，於是美國國家檔案和紀錄管理局，便正式為蘿西註冊商品商標權。二頭肌發達的蘿西也被女性運動徵召，只是這回並不是要呼籲大眾愛國或努力工作，而是要展現女性自身的力量與才能。正如原版鉚釘女工蘿西海報上的標語 「我們一定可以辦到」（We Can Do It!）。

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◎海報不過就是量產印刷品，憑什麼震撼全世界？

海報本身就是為了召喚與宣告而存在，具有相當強烈的敘事風格。

從早期的手繪海報，一路進展到平版印刷時代，海報的影響越來越顯著；一張宣傳得當的海報，足以改變當時的社會風氣，甚至影響戰事的結局。

換句話說，海報反映了當代的文化潮流，亦是最重要的時代象徵。

嚴格來說，海報充其量只是載體，上頭欲宣傳的觀念、商品及服務才是重點；舉凡建築、居家物件、交通形式、軍事、政治、娛樂、慈善、藝術、尋人、環保愛地球、民主運動、音樂、教育……無所不包！例如：

軍隊徵召海報有三招，訴諸愛國情懷、訴諸個人信念，最後就是羞辱你！

中華人民共和國最得力的革命宣傳利器不是《毛語錄》，而是鋪天蓋地的毛主席海報！

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◎注目最高的微縮人類史，流傳最廣的當代文化冊！

全書從17世紀（1651年）英國國王查理二世的懸賞海報破題，一路經歷各種印刷技術的演進，直到21世紀（2019年）的視覺設計，涵蓋歷史、商業、公衛、社科、政治、電影等領域，知識量豐富，涉略層面廣泛。

你可以一窺巴黎美好時代的華麗畫報，也能見證近現代海報如何傳達訊息；除了煽動意味濃厚的史達林、毛澤東崇拜，更收錄多張反菸、反戰、反酒駕海報；重溫「保持冷靜，繼續前進」的振奮人心、回味「鉚釘女工蘿西」的堅毅倩影！

無論是不是海報迷，都能從書裡找到讓你印象深刻的海報！

難能讓人駐足停留的，就不是好海報！

全球唯一海報聖經，邀你共同見證歷史、改變世界，描繪未來！

【作者簡介】科林．薩爾特爾（Colin Salter）

科林．薩爾特爾是英國著名歷史作家，擁有英國曼徹斯特城市大學和蘇格蘭愛丁堡瑪格麗特女王大學的學位。已在臺出版《改變世界的100本書：這些書，徹底翻轉了歷史的方向，就此形塑我們的未來》；近期著作有《引起世界關注的100篇演講》、《改變世界的100封信》和《啟發世界的100本童書》、《卓越的公路旅行》（以上皆為暫譯）。

【譯者簡介】朱家鴻

國立花蓮教育大學英語學系畢業，國立彰化師範大學翻譯研究所筆譯組。現為自由譯者，對文字轉換情有獨鍾。

聯絡信箱：[email protected]

《震撼世界的海報》/方言文化

(本文摘自《震撼世界的海報》/方言文化)